Мнение: Элбон может вернуться в Ф1 уже в 2022-м

Успех пилота в Формулы 1 зависит не только от того, попадет ли он в нужную команду. Но и от того, попадет ли он туда в нужное время.

Место в такой команде, как Red Bull, это мечта для многих пилотов, и сейчас новичок «быков» Серхио Перес полон радости от того, чего может достичь в 2021-м. А вот покидающий место боевого пилота Алекс Элбон попал в нужное место, но не в то время.

Шанс Элбона доказать, что он может надолго забронировать место в команде, выпал на сезон, когда у Red Bull была сложная в управлении машина, а сжатый календарь скрывал прогресс пилота. Добавьте сюда то удивительное обстоятельство, что такой высококлассный пилот, как Перес, остался без команды.

Из-за всего этого в сумме Red Bull просто не могла игнорировать мексиканца. Будь у Элбона более послушная машина, или не построй Racing Point лучшее шасси в своей истории, или сохрани она в команде Переса вместо того, чтобы соблазниться Феттелем – и все могло пойти совсем иначе.

История Ф1 полна хаоса, и один фактор подчас запускает цепь событий с непредсказуемыми последствиями. Однако, как сказал босс Red Bull Кристиан Хорнер, говоря о замене Элбона на Переса, каждому пилоту приходится справляться с обстоятельствами, в которых он оказался. Независимо от того, справедливы они или нет.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

«Ты берешь то, что тебе дают, разве нет? – сказал Хорнер про Элбона. – Он попал в Формулу 1 благодаря Red Bull, и он благодарен за это. Он все еще часть команды.

Машина этого года очень сложна в обращении. В течение года она стала намного лучше, особенно в последней трети сезона. Но ведь дело все равно в том, чего ты с этим добьешься, правда?

По-моему, разрыв между Алексом и Максом по большей части не менялся с Австрии и до второго этапа в Бахрейне.

Алекс провел хорошую гонку в Абу-Даби, там он работал блестяще. Он хороший гонщик, прекрасно ведет себя внутри команды, и популярен среди сотрудников. Из-за этого принять решение нам было еще сложнее.

Но когда смотришь на данные, то доверяешь фактам, а не эмоциям. И Серхио был логичным выбором».

На самом деле, некоторые факторы дали Элбону больше времени, чем его предшественникам. Red Bull была весьма безжалостна с Даниилом Квятом в 2016-м и Пьером Гасли в 2019-м. Обоих отправили в Toro Rosso прямо по ходу сезона, а не в его конце.

Элбон получил дополнительное время из-за уверенного положения Red Bull в Кубке конструкторов. Mercedes забронировал первое место, а Ferrari отстала, поэтому Red Bull становилась второй независимо от очков, набранных Элбонов. Один Макс Ферстаппен набрал больше очков, чем ставшая третьей McLaren.

Еще одним фактором, предотвратившим поспешные действия Red Bull, стала странная ситуация на рынке пилотов. Когда Red Bull начала рассматривать варианты, у нее появилась роскошь не торопиться.

Алекс Элбон и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Steven Tee / Motorsport Images

То, что Перес был свободен, а все места в остальных команда заняты, дал Red Bull время на раздумье. Пересу просто было некуда отправиться в 2021-м, кроме как на пляж. И Элбона тоже не увели бы конкуренты. Поэтому у Алекса был целый сезон, чтобы убедить боссов оставить место на 2021 год за ним.

В конечном итоге ему этого не удалось. Хотя он и добился прогресса в работе с RB16, а в Абу-Даби провел свой лучший этап в году, этого все равно не хватало, чтобы исполнить желания Red Bull. А учитывая, как Перес выжимал все возможное из Racing Point, в том числе одержав первую в карьере победу. В том, что решение Red Bull было полностью оправданным, усомниться трудно.

Конечно, Перес может оказаться заложником тех же сложностей в обращении с машиной, которые навредили Элбону. Но и оставив Алекса команда рисковала бы тем, что его прогресс остановится.

Разочарование Элбона было очевидным, когда он написал в соцсетях, что ему больно. Это многое говорит о нем. Хотя Red Bull и оставила его в роли пилота по развитию, вместо того, чтобы совсем уволить.

Элбон нравится Red Bull. Команда впечатлена его отчетами о технике. И чтобы его оставили, ему нужно было только показывать необходимую скорость. Но он проигрывал в квалификациях в среднем более полусекунды Ферстаппену, а в гонке зачастую шел на такой позиции, что оставлял Макса без поддержке. У Red Bull не было выбора, кроме как найти другого пилота.

Однако, получив задачу участвовать в разработке машины 2022 года, Элбона заодно получил отличный шанс вернуться на место боевого пилота. Работая с новой машиной на базе и на симуляторе, он получит преимущество над боевыми гонщиками в ее понимании. А будучи центральной фигурой в разработке машины, он сможет повлиять на то, чтобы она ему подходила.

Алекс Элбон, Red Bull Racing, на подиуме Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

К тому же, он будет первой заменой если в системе Red Bull появятся свободные места. У Переса контракт только на год, так что у Элбона есть все шансы возглавить список кандидатов Red Bull на 2022 год. В добавок, он будет ждать развития событий в AlphaTauri. Новичку Юки Цуноде нужно будет впечатлить команду в дебютный сезон, а Пьер Гасли может получить предложения от других команд, если проведет еще один сильный сезон.

Элбону стоит посмотреть на парня, который занял его место, чтобы не отчаиваться. В 2020-м Перес прошел пути от пилота на грани завершения карьеры до статуса потенциального претендента на чемпионский титул.

Перед завершением сезона Motorsport.com поговорил с Элбоном о его трудностях из-за особенностей RB16, и о том, как он продолжал работать, несмотря на спекуляции вокруг. И при всей мягкости его манер и открытой неуверенности из-за поведения задней части RB16, наши авторы сделали один вывод из этого разговора.

Он в том, что у Алекса железная решимость и полная вера в том, что в нужных обстоятельствах он способен сделать свое дело как надо. Когда мы обсуждали то, смотрел ли он на данные Ферстаппена и видел ли то, на что не способен, Элбон ответил: «Меня бы здесь не было, если бы я думал, что не способен на такое.

Конечно, были моменты, когда я думал, что он очень хорош, что его машину болтает, а он этого не боится. Но в то же время, у меня нет сомнений в том, на что я способен. Надо просто добиться того, чтобы все сложилось».

Это и будет первой задачей Алекса, если он сможет вернуться в Ф1 в 2022-м. А при том, что Ф1 готовится к новой эре, он оказался в идеальном месте и времени, чтобы вернуться.