Мнение: DRS ни при чем. Реальная сила Red Bull скрыта совсем в другом

Принято считать, что главным козырем Red Bull является максимальная скорость на прямых – и прежде всего та прибавка, которую в этом отношении обеспечивает подвижная плоскость заднего крыла.

Есть множество теорий, почему DRS на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса является настолько эффективной. Кто-то считает, что это просто следствие продуманной общей аэродинамической концепции с малым уровнем прижима на крыльях, другие говорят, что плоскость каким-то хитрым образом запечатывает едва ли не диффузор.

Пока Red Bull удается сохранять интригу, однако соперники далеки от того, чтобы считать преимущество команды следствием какого-то одного технического решения.

Напротив, в паддоке крепнет уверенность, что выигрыш от DRS является результатом превосходной проработки машины во всех компонентах, а не самостоятельным фактором.

Технический директор Alpine Мэтт Харман отметил: «О DRS много говорят в силу визуальной наглядности, но если внимательно изучить данные, впечатление становится иным.

Думаю, их машина в целом очень быстра на прямых. Из того, что мы видим, сама по себе их DRS не заслуживает внимательного изучения».

Серхио Перес, Red Bull RB19, с открытой плоскостью DRS Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Соперники Red Bull прежде всего обращают внимание, насколько стабильно аэродинамическая платформа RB19 работает по ходу круга. Именно это позволяет обеспечить постоянный уровень прижима и, в свою очередь, дать пилотам уверенность в машине.

Всевозможные стабилизаторы, призванные ограничить продольную и поперечную раскачку шасси, являются важной составляющей этой стабильности. Соперники не скрывают, что рады были бы скопировать подход Red Bull, но пока не в силах разобраться, что именно делает команда.

«Конечно, у нас есть кое-какие идеи, – объяснил Харман, говоря о причинах силы «Быков». – Но с некоторыми вопросами мы пока не смогли отыскать разгадку. Есть какие-то вещи, которые в Ф1 просто невозможно сделать иначе, чем все остальные. И то, чего они добиваются от своей машины, очень впечатляет.

Думаю, для нас это может служить источником вдохновения при движении вперед».

Глава департамента аэродинамики Haas Хуан Молина отметил, что Red Bull добилась от шасси такой стабильности, какая отличает машины с активной подвеской.

«Я конечно же не говорю, что у них стоит активная подвеска, – объяснил он. – Но при ее наличии вы бы сразу стали чемпионом, так как можно добиться от шасси необходимого расположения относительно асфальта.

Если ты точно знаешь, чего хочешь от машины – и имеешь возможность этого добиться, то сразу получишь эффективность.

Команды постоянно что-то пробуют в этом направлении, стремясь опустить шасси как можно ниже, но при этом избежав раскачки. Это дает возможность добиться стабильного поведения как в быстрых, так и в медленных поворотах, что крайне важно для гонщиков».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Red Bull Content Pool

В Mercedes на предстоящем Гран При Эмилии-Романьи в Имоле начнут работу с существенно обновленной машиной.

Визуальные перемены должны затронуть понтоны и днище W14, но в действительности главным компонентом станет доработанная передняя подвеска, призванная ограничить «кивки» машины на торможениях.

Глава коллектива Тото Вольф так сказал об ожиданиях: «Я не верю в чудеса, но считаю, что стабильность нынешнего шасси и его предсказуемость для гонщиков не дотягивают до нужного уровня.

Если мы считаем, что такую ситуацию можно исправить переделкой передней подвески – тогда это, определенно, верный путь. Он позволит получить больше и от аэродинамического пакета, просто дав возможность раскрыть его потенциал и добавить скорости».

Если бы все успехи Red Bull были связаны исключительно с DRS, то главным соперником команды стала бы Haas: данные показывают, что подвижная плоскость на ее машине дает почти такой же выигрыш, как у RB19.

Но инженер команды Молина отказался верить, что возможности автомобиля Ф1 определяются лишь одним узлом.

Безусловно, задняя часть шасси ощутимо влияет на общую эффективность, но в действительности такие вещи невозможно оценить по отдельности.

«Дело не только в кузовных панелях, – объяснил он. – Они работают в сочетании с днищем и задним крылом, а также другими элементами.

По мере эволюции в рамках регламента мы должны делать выбор: искать ли скорость в быстрых поворотах или в медленных? Где получить выигрыш проще всего?

Именно на этот стадии проявляют себя качества вашей платформы – или, иначе говоря, связи между работой аэродинамики и расположением шасси относительно асфальта.

Если посмотреть на Red Bull, они очень точно понимают, какое положение занимает и будет занимать их шасси в каждый конкретный момент. И именно это сейчас выходит на первый план по значимости».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

На вопрос о том, насколько сложно остальным добиться такого же поведения платформы, каким уже располагает Red Bull, Молина ответил: «Хех… сложно. Год назад мы только выстраивали работу нашего департамента, учились координировать действия. Сейчас все уже намного лучше.

Дело не только в вопросах аэродинамики. Это касается и связей с другими отделами команды: что именно мы продуваем в трубе, как оно показывает себя на трассе, как влияет на настройки машины…

Разумеется, все это сложно – иначе бы все были так сильны, как Red Bull».

На самом деле, механические решения RB19 интересуют соперников куда сильнее, чем аэродинамические. Все понимают, что не заднее крыло с подвижной плоскостью приносят одну победу за другой.

Даже Макс Ферстаппен согласился с этой точкой зрения: «Я буду откровенен. Для нас все осталось почти так же, как год назад – что меня едва ли удивляет.

Наша машина изначально была хороша на прямых. Я знаю, как много говорят о каких-то волшебных технических решениях, но в действительности у нас их нет».

Red Bull быстрее всех в Ф1, это не вызывает сомнений. Но чтобы догнать набравших ход фаворитов, соперникам нужно изучать не то, что делает команда. Самое главное – как она это делает.