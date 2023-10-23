Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Льюис Хэмилтон финишировал в Остине всего в 2,2 секунды позади победившего Макса Ферстаппена, а Шарль Леклер промучился с тактикой одного пит-стопа и стал только шестым. Но уже спустя пару часов обоих исключили из протокола воскресной гонки, так как на их машинах деревянная контрольная планка под днищем оказалась стесана сильнее допустимого.

Технический регламент FIA гласит, что остаточная толщина материала, которую измеряют в местах специальных отверстий, должна составлять минимум 9 мм.

Так как это условие не было выполнено, вступила в силу стандартная процедура дисквалификации.

Стандартная процедура

Техническая инспекция после гонки является атрибутом любого гоночного чемпионата, начиная с самого базового уровня. В случае с Ф1 контролю подвергаются температура, крутящий момент, компьютерные программы, состав и количество топлива и так далее.

Но это делается не для всех 20 машин. Регламент дает техническому делегату Джо Бауэру полномочия проводить «любые проверки по своему усмотрению с целью контроля соответствия правилам автомобилей, заявленных на соревнования».

Скажем, в Японии судьи вообще не стали проверять состояние днища, в Катаре после спринта посмотрели одну машину, а после главной гонки – три.

В Остине изучили контрольные планки на четырех шасси. Кроме Mercedes Хэмилтона и Ferrari Леклера, для проверки были выбраны RB19 Макса Ферстаппена и MCL60 Ландо Норриса. Две последние соответствовали требованиям правил.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Джо Бауэр, технический делегат FIA

Почему выбрали именно их?

У FIA есть собственные критерии того, что именно и у кого из гонщиков необходимо проверить.

В случае с днищем индикаторами служат титановые блоки, которые высекают искры об асфальт. При их повреждении появляется очень характерный запах, который сразу вызывает подозрения. Еще судьи внимательно смотрят записи с бортовых камер – если голову пилота болтает сильнее обычного, можно говорить, что машина часто бьется днищем об асфальт.

После того, как возвращение граунд-эффекта в 2022 году привело к появлению сильной раскачки на прямых, FIA взяла под строгий контроль вертикальные ускорения, заботясь о здоровье пилотов.

Эти датчики используют и сейчас. Если они показывают избыточные значения, это тоже дает техническому делегату основания повнимательнее изучить шасси.

Бауэр может проверять как одну, так и обе машины любой из команд, если на то есть основания. Это позволяет говорить, что к Джорджу Расселлу и Карлосу Сайнсу вопросов не возникло – похоже, их настройки в Остине были не такими, как у напарников.

Износ планки может быть следствием выбора слишком малого дорожного просвета или же слишком мягкой подвески. В обоих случаях днище оказывается в опасной близости к асфальту.

Для Ферстаппена в Red Bull скорее всего выбрали более «жесткие» регулировки: это снижает комфорт пилота на кочках, но и вероятность проблем на технической инспекции. Можно вспомнить, как летом в Спа только пилотам на RB19 приходилось приподнимать ногу с газа в Красной воде, чтобы избежать ударов об асфальт.

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Макс Ферстапен, Red Bull RB19

Стоит сразу оговориться, что дисквалификация Льюиса и Шарля никоим образом не говорить о намеренной попытке обойти правила.

Их команды стали жертвами спринтерского формата, когда у инженеров есть всего один час работы на трассе до вступления в силу режима закрытого парка. После этого инженеры очень жестко ограничены в возможностях работы с машиной.

Такой жесткий график не позволяет провести нормальный сбор данных о поведении машины с полными баками. Вдобавок, известные всем кочки на американской трассе в этот раз стали еще больше, хотя местные организаторы и поменяли асфальт в 12-м, 14-м, 15-м и 16-м поворотах.

При традиционном расписании команды имеют возможность снять планку, оценить ее состояние и с помощью специальных процедур сделать прогноз, как избежать неприятностей.

Но в Mercedes и Ferrari на этот раз не справились с этой работой.

Перфекционизм против прагматизма

FIA может использовать записи с камер и данные с датчиков ускорения. Техническую инспекцию проводят опытные судьи, которых едва ли возможно обвести вокруг пальца. Но все это не отменяет того факта, что из 17 добравшихся до финиша Гран При машин на 13 планки проверены не были.

Это оставляет вероятность, пусть и не слишком высокую, что еще у кого-то износ тоже был после финиша чрезмерным. При этом гонщик сохранил результат и даже, может статься, заработал хорошие очки, воспользовавшись исключением из протокола Льюиса с Шарлем.

Безусловно, в идеальном мире нужно проверять каждую машину по длинному списку параметров. Но FIA просто физически не имеет такой возможности, потому действует выборочно. Если детально изучать после финиша технику всех участников, процедура технической инспекции растянется на целую вечность.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

События на Гран При США в действительности обозначили весьма серьезную проблему. По ходу спринтерского уик-энда техническую инспекцию проводят четырежды: после каждой из двух квалификаций и каждого из двух гоночных заездов.

В этот раз отрезок между окончанием субботней квалификации и стартом спринта составил 3 часа и 45 минут. Добавьте к этому обязательные предстартовые работы с машиной, выезд на решетку и все остальное – и останется еще меньше. Ни о какой углубленной проверке речи тут быть не может.

Да и в воскресенье команды спешат после финиша поскорее собрать вещи, которые нужно отправлять на следующий этап. В этот раз им уже через несколько дней нужно продолжать сезон в Мехико. И если FIA начнет вдумчиво изучать 20 машин, это вызовет не самый позитивный отклик. Так что судьям волей-неволей приходится действовать прагматично и избирательно.

Такой подход неизбежно оставляет возможность, что какое-то нарушение останется незамеченным – и неизбежно порождает вопросы.

Можно ли оспорить итоги гонки?

Если какая-то команда сочтет, что судьи не заметили слишком малый клиренс на машине у кого-то из соперников, и тот избежал дисквалификации, всегда возможно подать протест.

Точнее, не всегда – на это отводится 30-минутный промежуток, который начинается в момент взмаха клетчатого флага. В Австрии Aston Martin хватило этого времени, чтобы обратить внимание судей на вопрос соблюдения границ трассы, что потом привело к многочисленным перестановкам в протоколе.

Гонка в Остине стартовала в 14:00 по местному времени (точнее, в этот момент начался ее прогревочный круг). Победу Ферстаппен одержал за 1 час 35 минут и 21 секунду. Но отчет технического делегата об износе планок увидел свет только в 17:28. К этому времени окно для подачи протестов уже давно закрылось.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Подиум: Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место

Те машины, которые не выли выбраны для подробного исследования, на тот момент уже покинули закрытый парк и вернулись в расположение команд. В гаражах механики приступили к их разборке. В такой ситуации уже не было возможности что-то проверить и установить соответствие правилам. Так что протесты просто не имели бы смысла.

Остается констатировать – теперь невозможно исключить из протокола кого-то еще. При этом у Mercedes и Ferrari есть теоретическая возможность оспорить дисквалификацию своих гонщиков.

Впрочем, в данном случае речь идет о нарушении технических правил. Умышленно или нет – другой вопрос, но в случае с планкой нет никакой неоднозначности или серой зоны. Толщина меньше установленной, дисквалификация неизбежна.

Вспомните венгерский Гран При 2021 года, когда у Себастьяна Феттеля отобрали подиум, так как в баке его Aston Martin не хватило топлива для контрольной пробы.

Команда тогда даже смогла доказать, что такой результат стал следствием протечки бака, а не попытки залить меньше и сэкономить вес. Но дисквалификацию это не отменило.

Так что апелляция сейчас крайне маловероятна. Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и их команды могут попрощаться с очками, ради которых они потратили в воскресенье столько сил.