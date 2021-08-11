Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

Себастьян Феттель окончательно потерял второе место на Гран При Венгрии. Больше недели после дисквалификации у Aston Martin оставалась надежда, но FIA отклонила апелляцию и лишила Феттеля серебра и 18 очков. И это решение стало новым кирпичом в стене судейского идиотизма в Ф1.

Нет, я прекрасно понимаю, что формально стюарды правы. В правилах действительно прописано требование предоставить литр топлива для пробы после финиша. И дисквалификация за нарушение тоже прописана.

Но нам зачастую говорят про дух гонок. Например, когда не наказывают пилотов за роковые ошибки в стартовой толкучки. А тут никакой дух гонок никого не интересовал – пилот сделал невозможное, но пострадал из-за ошибки команды.

700 грамм топлива были потеряны из-за механических проблем в топливной системе. И это привело к дисквалификации. Что такое 700 грамм? Вот Ральф Шумахер посчитал, что при нехватке 2 кг Себастьян выиграл бы менее пяти секунд за всю дистанции гонки за счет меньшего веса. То есть если потеряны были 700 грамм, то общий выигрыш Феттеля не составил и двух секунд. А потерял он вообще все. И это вызывает большие вопросы к регламенту.

Смотрите, Валттери Боттас в той же гонке устроил массовый завал и вынес с трассы трех соперников. Что он получил? 5 штрафных позиций на старте следующего этапа. Даже не на финише. Ну, стартует он не третьим, а восьмым. К финишу прорвется повыше, потеряет от трех до пяти очков максимум. А ведь это массовый завал после явной ошибки гонщика.

А что сделал Феттель? Приехал на подиум на машине с поврежденной топливной системой. И у него отобрали подиум и 18 очков. Кому-то вообще кажется такое наказание пропорциональным?

Безусловно, команда обязана заботиться о выполнении всех требований FIA. И так же безусловно то, что в случае провала она должна понести наказание. Но это наказание должно быть разумным и справедливым. Иначе получается, что один пилот устраняет сразу трех конкурентов и отделывается мелочью. А другой допускает нарушение, которое не так уж сильно влияет на результат гонки и получает полную дисквалификацию.

Что было бы, не будь у Себастьяна этой поломки. Ну, возможно он ехал бы на десятую с круга медленнее. На что бы это повлияло? Да ни на что. Феттель и так был быстрее Эстебана Окона и терял за ним время. Еще одна десятая не изменила бы расклада – Себ все так же ехал бы за Оконом.

Ну хорошо, пусть Феттель потерял бы больше. Пусть это действительно были бы +5 секунд за гонку. Что тогда? Хэмилтон догнал бы его до конца финального круга. Возможно, обогнал бы. А может и нет. Хорошо, так добавьте Себастьяну те самые 5 секунд. Он стал бы третьим, а не вторым. Обидно, но справедливо.

Но нет – полная дисквалификация. Если бы в баке Себастьяна совсем не осталось топлива, я бы понял логику FIA. Кто знает, вдруг Aston Martin залила в машину чудесную смесь азота, солярки и крови единорога, которая и обеспечила результат. Но 300 грамм вполне обычного топлива в баке Феттеля оставались. По ним же можно понять, что ничего сверхъестественного и запрещенного команда не использовала?

Есть ощущение, что правила просто были не продуманы для подобной ситуации. А стюарды решили, что формализм важнее спортивного духа. Вот только нужна ли нам такая Формула 1? Та, где поломка топливной системы важнее достижения на трассе. Та, где лучше вынести соперника, чем повредить себе топливную систему. Та, где незаметная глазу мелочь меняет результаты гонки уже после ее финиша.

Лично мне – не нужна. Надеюсь, в FIA о чем-то задумаются.