Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Происходящее сейчас является классической подковерной борьбой. При взгляде со стороны может показаться, что все спокойно, лишь Кристиан Хорнер с Тото Вольфом привычно пикируются, не выходя при этом за обычные рамки. Но в действительности все куда сложнее и серьезнее.

Формат силовых установок, которые начнут использоваться в чемпионате с сезона-2026, FIA одобрила еще в прошлом году. И потому сомнений в том, какими они станут, быть, по всей логике, просто не должно. Однако за парадным фасадом, украшенным призывами не дестабилизировать систему, между производителями сохраняются серьезные разногласия.

Mercedes, Ferrari, Renault, Honda, Red Bull Powertrains и Audi активно работают с одноцилиндровыми прототипами, чтобы понять, какими станут их будущие V6. Но уже сейчас можно говорить о серьезных сомнениях по поводу одного из основополагающих принципов нового регламента. Речь о том, что гибридная часть силовой установки должна обеспечивать 50% общей мощности, а за другие 50% отвечает традиционный двигатель внутреннего сгорания.

Так вот, есть большие сомнения, что гибрид осилит свою половину – если, конечно, мы хотим сохранить общую отдачу на нынешнем уровне примерно в 1000 л.с.

Адам Бейкер, генеральный директор Audi Formula Racing Фото: Audi Communications Motorsport

Стоит напомнить, что решение использовать формулу 50/50 для распределения мощности между мотором и гибридной системой было условием, выдвинутым в свое время Audi и Porsche (это случилось еще до того, как вторая компания передумала приходить в Ф1, не сумев договориться с Red Bull).

Требования немцев доставили остальным немало головной боли. Получить от системы рекуперации 500 л.с., (к тому же, без использования теплового мотор-генератора MGU-H, который тоже запретили по настоянию Audi) – это весьма незаурядная задача. Слухи доносят, что для этого потребуются очень большие и тяжелые батареи, а для их зарядки даже нужно будет дополнительно сжигать топливо в двигателе.

Кристиан Хорнер, который кроме команды Red Bull возглавляет и моторостроительное подразделение RBPT, упомянул о возможности очень странного сценария: «Новые машины рискуют стать Франкенштейнами. Гонщикам придется умышленно сбрасывать скорость на прямых и даже переходить на пониженные передачи, чтобы зарядить батареи».

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Тото Вольф, понятное дело, не смог промолчать. «Такого не будет, – заверил глава Mercedes F1. – Неужели вы думаете, что с нынешним уровень инноваций производители не смогут построить силовые установки, способные вырабатывать энергию без необходимости тормозить на прямых? Дело просто в том, что у них [Red Bull] возникли проблемы в работе над собственным двигателем, вот они и пытаются поменять уже утвержденные правила».

Но в тот момент, когда казалось, что огонь дискуссии между двумя старыми протагонистами вспыхнет с новой силой, как это уже не раз случалось прежде, внезапно выяснилось, что по-своему правы оба.

И специальной группе, которая проведет заседание в понедельник после Гран При Бельгии, предстоит всерьез разобраться в этой ситуации, чтобы найти наилучший выход для спорта.

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Вопрос еще и в том, что уже сейчас в командах говорят о новом утяжелении машин, оценивая прибавку в 30-40 кг. Если вспомнить, что даже нынешние 798 кг в паддоке открыто называют избыточными, новое увеличение массы никого не порадует, не говоря уже о вопросах к безопасности. Вдобавок, батареи получаются слишком громоздкими, так что для них придется увеличивать отсек под сиденьем пилота. То есть, сделать и без того не маленькое шасси еще крупнее.

Компромисс возможен, но для него нужна политическая воля: требуется признать, что принцип 50/50 нежизнеспособен – и изменить его. Разумеется, в сторону уменьшения гибридной мощности. Это позволит сделать батареи компактнее и легче, удержав машины в рамках массы и размеров 2023 года.

Безусловно, это не понравится тем, кто уже серьезно продвинулся в работе над новыми моторами, но если FIA сможет отыскать решение, устраивающее всех, оно станет общим благом. Даже технический директор FIA Николас Томбасис признает, что будет правильно сделать шаг назад. Но выбрать новое соотношение нужно будет так, чтобы уж его точно не пришлось менять.

Элементы силовой установки 066/7 на Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

А что у вас в баке?

Понятно, что для достижения отметки в 1000 л.с. традиционные моторы внутреннего сгорания тоже потребуется доработать. Потому можно ожидать серьезного сражения производителей.

А еще важно помнить и про вопрос с топливом. С 2026-го заливать в баки машин Ф1 можно будет только горючее с нулевым вредом для экологии. Изначально предполагалось, что поставлять его всем командам будет компания Aramco. Однако в недавнем интервью Роберто Кинкеро для Motorsport.com глава Ф1 Стеано Доменикали отметил, что «…мы решили сохранить конкуренцию и не разрушать многолетние технологические связи между командами и компаниями профильного сектора (производителями горючего и смазок – прим.ред.).

У нас будет единый поставщик для Ф2 и Ф3, так как это соответствует философии обеих категорий, но Формула 1 – вершина мира гонок, технологический и исследовательский полигон, который позволяет проверять решения для автомобильной отрасли.

Наша задача в том, чтобы определить рамки для разработчиков биотоплива. Мы не можем сохранить нынешнюю ситуацию с полной свободой, так как в этом случае будет риск утратить равновесие. Но, повторюсь, горючее станет важным фактором, ведь в компаниях задействуют программу в Ф1 для проверки своих наработок».

Стефан Доменикали, генеральный директор Формулы 1 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Важно помнить, что и эта задача только кажется простой. Существуют синтетическое топливо и биотопливо – между ними есть большая разница как в технологиях производства, так и в свойствах. У каждой из нефтяных компаний в этом отношении есть свои предпочтения – обычно они связаны с тем, какое из направлений имеет субсидии в той или иной стране.

Разумеется, каждому выгодно испытывать в Ф1 именно то, что он в дальнейшем собирается производить и продавать на заправках. Сейчас расстановка такова: Petronas хочет видеть в Больших Призах биотопливо (эту тему поддерживает британское правительство), тогда как Aramco и Exxon Mobil настаивают на синтетике. У Shell однозначной позиции пока нет. Понятно, что интересы каждой из компаний готовы лоббировать из команды-партнеры.

Есть вероятность, что Ф1 согласится на оба варианта, но это потребует очень точной настройки баланса сил между двумя типами горючего. Надо признать, подобное выравнивание противоречит ДНК спорта – здесь этот искусственный механизм очень не любят. Вдобавок, такой выбор может привести к «холивару» на тему того, чье топливо экологичнее.

Компромиссом могло бы стать единый стандарт на смесь из 70% «синтетики» и 30% «биологии» – точные цифры могут быть любыми, это обсуждаемый вопрос.

Это позволило бы избежать выравнивания, а нефтяные команды могли бы инвестировать в то направление, которое кажется им предпочтительным – но не забывать и о другом, что потенциально тоже неплохо.

Остается сущая малость – добиться согласия по этому очень непростому вопросу из множества составляющих. И желательно, как можно скорее.