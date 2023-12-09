Мнение: что в действительности стало главным в саге о FIA и Вольфах

Волны, поднятые решением FIA начать внутреннее расследование по подозрению в конфликте интересов между супругами Вольф, наверняка успокоятся не сразу. А сама эта история оставила горьковатый привкус, потому как никого из ее участников в результате не получается назвать победителем.

Для Тото со Сьюзи, Mercedes и FOM случившееся привело к репутационным потерям после тех публикаций, авторы которых не стали – с умыслом или без – разбираться в сути вопроса. А сама FIA в который раз выставила себя мишенью для серьезной критики.

Начать же стоит с того, что огласки в данном случае вообще можно было легко избежать, проведя необходимые проверки с соблюдением приватности и не посвящая в них посторонних.

Но этого сделано не было, что почти сразу привело к противоречию: FIA настаивала, что начала действовать исключительно после жалоб со стороны команд, но все девять соперников Mercedes единодушно заявили, что ничего подобного не было. Это сразу привело к неприятным для федерации вопросам.

Но это далеко не единственное, что стоит выделить в событиях прошедших дней. Давайте попробуем отыскать во всей этой истории ключевые моменты и разобраться с каждым из них.

Что послужило толчком к началу расследования?

В действительности, это самая странная часть всего случившегося. Подано все было так, словно это команды были недовольны тем, что к Тото попадает cлужебная информация FOM.

На самом деле, источники в FIA сообщили очень интересную деталь: до объявления о начале расследования действительно состоялись частные контакты с боссами нескольких команд, после чего информацию об этом даже направили по своим каналам в дружественные СМИ. Однако чуть позже все девять соперников Mercedes единогласно сделали заявления, что ничего такого не было.

И в этом видится главная нестыковка.

Безусловно, существует разница между ситуацией, когда команда направляет официальный протест на действия кого-то из конкурентов, и неофициальной беседой ее босса с кем-то из официальных лиц в паддоке. Но в равной степени верно, что последний сценарий обычно не приводит к началу официального расследования.

Фото: Формула 1 Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Если формальных жалоб не было, а источником тревог выступила единственная журнальная публикация – пусть даже следом FIA и получила несколько запросов от разных медиа – может ли это считаться достаточным основанием для столь решительных действий?

Безусловно, прямая функция федерации состоит в том, чтобы следить за соблюдением правил. Даже в сообщении о завершении расследования говорится о честности и справедливости.

Но в равной степени существует большая разница между нормальной правовой процедурой и предположением, полученным по частным каналам без должного подтверждения, которое выносится на публику и затем раздувается в серьезный скандал.

Почему FIA так стремилась сделать эту историю публичной?

Едва ли не самое загадочное – зачем в FIA решили объявить во всеуслышание о том, что начали расследование.

Обычно официальные заявлению делают в том случае, если есть серьезные доказательства нарушения правил – и вопрос лишь в том, чтобы дать им оценку.

Как правило, подобные вопросы всегда решают за закрытыми дверями или даже удаленно – путем приватных телефонных разговоров между FIA и фигурантами. Лишь после этого могут появиться намеки на какую-то огласку.

Но в этот раз федерация объявила обо всем даже до того, как информацию получили в Mercedes, семье Вольф и FOM. Понять такое, говоря откровенно, крайне сложно. И особенно потому, что никаких весомых оснований для расследования попросту не было.

Объясняя в четверг отказ от претензий, FIA мотивировала этот шаг простым анализом документов – получается, что никаких фактических разбирательств не было вовсе.

В решении говорится: «После проверки соответствия Кодексу поведения FOM и Политики в отношении конфликта интересов в Формуле 1, а также подтверждения принятия соответствующих защитных мер для смягчения любых потенциальных конфликтов, FIA удовлетворена тем, что система управления FOM достаточно надежна, чтобы предотвращать несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации».

Вообще говоря, все перечисленное стоило бы сделать еще до того, как рассылать публичное объявление.

При этом FIA вновь подтвердила верность «принципам честности и справедливости».

Но следует признать, что публично озвученные подозрения никак не назвать справедливыми по отношению к Вольфам, Mercedes или FOM, пусть даже в итоге предположения об их нарушениях и не подтвердились.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, с консультантом Дитером Ренкеном

Не является ли все это частной инициативой?

Есть немало тех, кто сразу увидел во всей этой истории след Мохаммеда Бин Сулайема и его стремление свести старые счеты с Тото Вольфом.

Это далеко не первый подобный случай. Можно вспомнить, как судьи FIA ни с того ни с сего начали повторное разбирательство пустяшного эпизода с пересечением Льюисом Хэмилтоном трассы после стартовой аварии в Катаре, или как самого австрийца вызвали «на ковер» после не слишком вежливых выражений на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Следует признать, что атака на Тото и его супругу и впрямь соответствует стилю Сулайема, которые действует агрессивно и поступает так, как сам считает правильным – пусть даже окружающие смотрят на ситуацию иначе.

Давайте вспомним несколько эпизодов из последнего времени: в январе президент FIA заявил, что любая сделка по продаже Ф1 может проходить только при посредничестве федерации, чем навлек на себя серьезную критику Liberty. Также были борьба с ювелирными украшениями и недавние реплики о возможности возвращения скандального Майкла Маси.

Случается, что президент заявляет то, что считает важным в конкретный момент, не задумываясь о долгосрочных последствиях для спорта и его участников.

Это разительно контрастирует с тем подходом, который демонстрировали прошлые руководители FIA – им были важны именно общая картина и долговременная перспектива.

Возможно, конечно, что в данном случае Бин Сулайем увидел в официальном объявлении о деле Вольфов возможность продемонстрировать прозрачность работы федерации и ее готовность приложить серьезные усилия при любом намеке на нарушение. Но в таком случае он явно не предусмотрел тот потенциальный имиджевый вред, который способна нанести вся эта история.

Сейчас очень мало кто сомневается – если такие и есть, то в основном из числа сотрудников федерации, – что куда лучше было бы разобраться во всем за закрытыми дверями, а не выносить сор из избы.

Что будет дальше?

Разумеется, в FIA очень рассчитывают, что о случившемся максимально скоро забудут. Конечно же, в реальности все будет с точностью до наоборот.

С точки зрения Тото и Mercedes, после таких потрясений и репутационных угроз категорически нельзя ни о чем забывать.

Команда из Брэкли уже начала «юридический диалог» с FIA. Под этой формулировкой с высокой вероятностью скрывается обсуждение формы и размера компенсации, которая должна покрыть причиненный имиджевый ущерб.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Также будет любопытно посмотреть, дождемся ли хоть каких-то публичных извинений или раскаяний со стороны FIA и Бин Сулайема. В Баку, где в эту пятницу мировой автоспорт торжественно закрывал сезон, ничего такого не прозвучало.

Ну а в более далекой перспективе FIA стоит очень внимательно проанализировать всю эту историю и научиться лучше справляться с подобными ситуациями.

Одно дело – отдавать своему департаменту указание проверять то, что вызывает подозрение. Совсем другое – сразу же трубить об этом на всех углах.

Прекрасно понятно, что вся эта двухдневная сага могла быть разрешена парой телефонных звонков и электронных писем. Вбрасывать же все это скучающим в межсезонье СМИ было категорически неверно. Хочется лишь верить, что мы больше не увидим в Ф1 или иных гонках ничего подобного.