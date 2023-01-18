Мнение: что станет самым важным для Воулза в Williams

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Джеймс Воулз наверняка в курсе, что пять последних лет результаты Williams были не самыми впечатляющими.

Кроме того, уже больше месяца команда работает не только без руководителя, но и без технического директора, ведь Франсуа Ксавье-Демезон ушел вместе с Йостом Капито.

Рассчитывать на то, что появление Воулза позволит команде резко улучшить результаты уже в сезоне-2023, могут лишь искренние оптимисты. Ведь новый босс приступит у делу в тот момент, когда работы над созданием машины для предстоящего чемпионата по сути будут уже завершены.

Нет сомнений, что Джеймсу придется решать великое множество задач. Для начала ему предстоит заново сформировать технический штаб, чтобы постараться получить максимум возможного в 2023 году.

Но хотя обновление структуры команды будет важной задачей, есть еще один вопрос, который по значимости, в действительности, стоит на первом месте: это новая культура работы.

В начале 90-х, когда Williams доминировала на трассах Ф1, юный Джеймс приезжал в Сильверстоун, чтобы через сетчатое заграждение посмотреть, как проносятся мимо ее стремительные машины. Сейчас и сам он, и команда пребывают в совсем другой ситуации.

Как объяснил новый босс, «если вы попросите меня назвать самый передовой и знаменитый бренд нашего спорта, в голову придет именно Williams.

Там работает множество невероятно талантливых людей, которым в последние годы было не особенно сладко. Но их потенциал не вызывает сомнений».

В сезоне-2022 лучшим результатом Williams стали несколько финишей на девятом месте Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По мнению Воулза, для успешного будущего Williams сейчас критически важно поднять моральный дух, дать людям веру в свои силы и убедить в правильности выбранного пути.

Новый психологический настрой и иная культура работы, по мнению британца, должны стать первым шагом, который необходим для дальнейшего усиления и продвижения вверх через пелотон.

Говоря о том, чего не хватает Williams, Джеймс заметил: «Если результатов нет, даже когда вы прикладываете все возможные усилия, значит, надо смотреть на организацию дела. И здесь не будет никакого прогресса, если не изменить то, что вам мешает. Речь об иной рабочей культуре, методах и систематике.

Я подозреваю, что первопричину сложившегося положения надо искать в тех событиях, которые случились еще до прихода [новых владельцев из фонда] Dorilton.

В Dorilton по-настоящему хотят успехов и готовы инвестироватьстолько, сколько необходимо для хороших выступлений. Надо признать, несколько лет назад [во времена семьи Уильямс] картина была совершенно иной. Это и привело к нынешнему положению.

Но теперь я в ответе за команду, хотя понятно, что это задача не для одного человека. Нам нужна перестроенная и усиленная техническая бригада, которая позволит раскрыться тем, кто хорош в своем деле.

Я подозреваю, этим людям приходилось работать в условиях, которые уже какое-то время оставались далеко не самыми продуктивными».

Со 114 выигранными Гран При Williams занимает четвертое место по числу побед за всю историю Ф1. Но последний успех принес еще Пастор Мальдонадо в Барселоне-2012 Фото: Андрю Ферраро / Motorsport Images

Воулз пришел из Mercedes – команды, которая доминировала на трассах с самого начала гибридной турбоэры в 2014 году. Но это вовсе не значит, что он знает только о борьбе в группе лидеров.

Mercedes тоже приходилось решать сложные задачи. Достаточно вспомнить, как в начале 2022-го команда столкнулась с «козлением» и серьезно откатилась назад.

Но Джеймс пришел в Брэкли намного ранее – он начинал работу, когда коллектив еще носил имя British American Racing и в начале 2000-х с большим трудом добивался результатов.

«Мне повезло: я познал неудачи на таком уровне, когда этого никто не мог заметить, – объяснил он. – До Mercedes было время, когда наши дела шли совсем неважно. Как-то раз на протяжении 12 Гран При мы не заработали ни одного очка.

Реальная польза, когда проходишь через такое, состоит в осознании верных рабочих отношений, когда у каждого есть свои полномочия. Ты сам должен расти, и вы все вместе должны идти вперед. Только совместное движение дает результат.

Я очень подозреваю, что сейчас [Williams] находится в ситуации, когда взаимодействие находится не на должном уровне. А последние несколько лет болезненных неудач закрепили такое положение вещей».

В Mercedes Джеймс Воулз частенько поднимался на подиум Ф1. На время про вкус призового шампанского ему, видимо, придется забыть Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Вместе с командой Воулз прошел путь от безуспешной борьбы за очки до ситуации, когда пилоты одерживают 19 побед в 21 Гран При сезона. Это принесло ему бесценный опыт управления и позволило понять принципы организационного успеха.

«Когда мы спросили у наших топ-менеджеров в Mercedes, что важнее всего для команды, они назвали две вещи: людей и рабочую культуру, – объяснил он. – Дело не в мастерских, не в аэродинамической трубе, не в симуляторе. Успех идет от людей и того, как они трудятся. И я верю, что в Williams это тоже будет так.

Пока у меня нет в этом уверенности. Но мои личные приоритеты остаются именно такими [как в Mercedes]. Мне важно, чтобы все понимали: важнее всего работать сообща.

Все дело в правах и возможностях, в уважительном отношении к коллегам, которое является взаимным. Важно понимать, что и от кого ты хочешь – и тогда можно сообща достичь общих целей».

Едва ли можно сомневаться, что тем примером, из которого Джеймс подчерпнул подобные взгляды, является его босс Тото Вольф – человек, который уже давно назвал именно совместную работу ключом к успеху в Ф1.

Говоря об этом, австриец заметил: «Когда мы только начинали всю эту историю, доминировало мнение, что успех зависит только от машины. Что нужно обеспечить ей аэродинамическую эффективность, мощный мотор и так далее.

Но почему-то никто не обращал внимания на команду как группу людей, которая делает общее дело. У каждого из этих людей свои надежды, мечты, свои цели и свои слабости.

Мне кажется, что в Mercedes мы смогли выстроить такую структуру, где все ориентировано не человека. Мы заботимся о нем. И это наделяет меня верой в позитив».

Найджел Мэнселл, Williams FW11B Honda, на пути к победе в британском Гран При 1987 года Фото: Motorsport Images

Вольф продолжил: «Если твоя организация ежедневно демонстрирует такой подход, вам под силу добиваться необыкновенных вещей. Конечно, никаких гарантий это дать не может, как мы увидели в 2022 году. Но рабочая культура и единые ценности являются иммунной системой для любой организации.

Джеймс был частью нашей истории и помогал развивать эту культуру, устанавливать цели.

Я уверен, что он сможет перенести этот опыт в Williams.

Не сомневаюсь, что ему удастся разыскать там талантливых, целеустремленных и амбициозных людей. Если он добавит к этому общий для всех позитивный настрой, хорошую рабочую атмосферу и будет боссом, который переживает за общее дело, Williams сможет переломить ситуацию и продвинуться далеко вперед.

Такие процессы начинаются с руководства, а затем должны доходить до каждого сотрудника. Я был в Williams. Мне очень нравилось там. И я не сомневаюсь, что Джеймсу тоже понравится».