Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Когда ночью в четверг – настолько поздней, что ее справедливее будет назвать ранним пятничным утром – дюжие охранники помогли последним гостям освободить помещение после вечеринки по случаю лондонской презентации Alpine, это окончательно подвело черту под под чередой предсезонных церемоний команд Ф1.

Прошло чуть больше двух недель с момента, когда Haas буднично опубликовала рендеры своей ливреи на старом шасси. За это время внимание поклонников спорта поочередно переключалось на Нью-Йорк, Гроу, Цюрих, Уокинг, Сильверстоун и Маранелло. Этот путь, который закончился в зале «Суррей Куэйз» британской столицы, сопровождали сюрпризы, разочарования, раздражение, интриги и пара неловких моментов, а также пара годных шуток и Зинедин Зидан.

И хотя реальную силу команд мы окончательно узнаем только по ходу финала квалификации в Бахрейне 4 марта, презентации все же дали понять, как сами участники чемпионата оценивают ту работу, которую проделали по ходу зимних месяцев. Уже видно: одни понимают, что не смогли достичь своих целей, другим же не терпится выйти на трассу и увидеть свой прогресс.

Сложно придумать более непохожие друг на друга церемонии, как прошедшие в один день презентации новых машин McLaren и Aston Martin.

Утром в Уокинге (весь мир увидел это лишь спустя несколько часов в записи) можно было испытать ощущение суровой реальности, ведь все собравшиеся прямо говорили об ожидаемых сложностях на старте сезона.

Новый глава команды Андреа Стелла не стал скрывать, что «не вполне доволен» той версией машины, которую показывают на церемонии. При этом он выразил надежду, что улучшить шасси удастся в сжатые сроки. Итальянец отметил, что конструкторы уже нашли способ добавить MCL60 скорости, но сделать это получится в лучшем случае к Гран При Азербайджана.

Соперничество в современной Ф1 столь серьезное, что неконкурентная машина на старте сезона по определению обрекает команду на роль догоняющей.

Новый глава McLaren Андреа Стелла на презентации попросил не ждать от команды многого Фото: McLaren

«Это очень сложная игра, – объяснил Стелла. – Чтобы достичь здесь своих целей, ты должен показать свой абсолютный максимум, да еще и остаться доволен тем, что сделал».

Столь мрачная оценка собственных перспектив разительно контрастировала с настроением, которое тем же вечером ощущалось на презентации Aston Martin.

Новую AMR23 назвали переделанной на 95%, со сцены громко говорили о том импульсе, который придали команде огромные инвестиции Лоренса Стролла. Агрессивная доработка аэродинамики позволила говорить, что машина действительно стала большим шагом вперед, а скорый дебют Фернандо Алонсо добавил проекту энергии и целеустремленности.

В словах представителей Aston Martin не было каких-то явных деклараций о том, что команда уже готова бросить серьезный вызов грандам из Red Bull, Mercedes и Ferrari. Но собравшиеся определенно ощутили именно такой посыл церемонии в Сильверстоуне.

Стролл-старший отметил: «Восторг приводит к страсти. Когда что-нибудь восхищает меня, я начинаю испытывать к этому настоящую страсть. А если я испытываю настоящую страсть, то побеждаю».

Кроме позитивной атмосферы у Aston Martin и Ferrari, сурового реализма McLaren и явной осторожности Mercedes, нельзя не отметить еще одну презентацию – ту, на которой Red Bull вообще не сообщила никакой заслуживающей внимания информации

Каждая презентация отчетливо имела собственную тему, в которую укладывались слова выступающих, настроение, даже поведение сотрудников пресс-служб.

Едва ли не лучше всего донести свое настроение получилось у Ferrari.Команда действовала смело и решительно, включив в прямой эфир своей церемонии даже пару демонстрационных кругов по трассе во Фьорано под безоблачным голубым небом. Сразу стало ясно, что у Скудерии ясные устремления и нет никаких внутренних проблем из-за зимней смены босса.

Новый руководитель Фредерик Вассер был как обычно спокоен, удачно шутил – в том числе над самим собой, – а Шарль Леклер и Карлосом Сайнсом пребывали в отличном расположении духа. И это несмотря на то, что Ferrari явно испытывает серьезный прессинг ожиданий, так как не вправе повторить те ошибки, что так дорого обошлись ей в 2022 году.

Прошедшая во Фьорано презентация Ferrari была насквозь пропитана оптимизмом Фото: Ferrari

Но кроме позитивной атмосферы у Aston Martin и Ferrari, сурового реализма McLaren и явной осторожности Mercedes, нельзя не отметить еще одну презентацию – ту, на которой Red Bull вообще не сообщила никакой заслуживающей внимания информации.

Действующие чемпионы устроили шоу в Нью-Йорке, но совместили в нем два совершенно разных посыла. Болельщики были полны надежд, но вместо новой машины RB19 им показали лишь чуть перекрашенную RB18. Понятно, что затеяно все было ради грандиозного анонса партнерства с Ford, но ведь команда назвала происходящее презентацией – и в этом смысле играла на грани фола.

И обстоятельства показа так называемой машины 2023 года, и те строгие меры секретности, которыми RBR кружила обкатку реальной машины в Сильверстоуне, явно указывают – в Милтон-Кинсе очень хотят подольше скрывать свою новинку от посторонних глаз. Разумеется, в XXI веке очень сложно рассчитывать на приватность, однако те шпионские снимки, что в итоге можно было увидеть в социальных сетях, едва ли позволили судить о подробностях конструкции машины.

При этом глава команды Кристиан Хорнер и оба пилота на словах уверяли, что новая модель не претерпела особенных изменений по сравнению с предшественницей. Но полная информационная блокада, устроенная Милтон-Кинсом, лишь усилила ощущение, что в действительности дело обстоит совсем не так.

Они ничего не показали, а объяснили очень мало. Но посмотрите на те машины 2023 года, что нам представили другие. Больше половины из них построены именно по той концепции, что Red Bull использовала в сезоне-2022. Можно ли винить команду в том, что она хочет защитить свои наработки и свои успехи? В конце концов, тому, кто первый раскрыл зимой свое шасси, не дадут дополнительно 25 очков…

А для соперников упрямое молчание действующих чемпионов является куда более тревожным сигналом, чем любой оптимизм. Как тут не вспомнить известную цитату: «Опасайтесь молчунов. Пока другие говорят, они наблюдают. Пока другие действуют, они планируют. И когда соперники, наконец, успокаиваются… они наносят удар».

Мы посмотрели презентацию Red Bull, но пока так и не увидели RB19… Фото: Red Bull Content Pool