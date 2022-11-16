Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начнем с главного. Ferrari (речь о компании, разумеется) действительно хотела уволить Маттиа Бинотто и с 1 января назначить на его место Фреда Вассера из Alfa Romeo. Сразу несколько надежных источников указывали на это. Но правду говорят, что в Маранелло важно быть искусным политиком.

Кто-то потянул за какие-то рычаги, и в вопросе, который можно было считать решенным, все разом перевернулось с ног на голову. Песчинка, попав между шестеренок хорошо отлаженного механизма, остановила их – и всю машину разом. Что же произошло?

Этот вопрос хорошо бы адресовать кому-нибудь в Маранелло (или в туринском офисе). Кто-то же поделился сразу с несколькими СМИ, в том числе и за пределами Италии, всей этой историей про Вассера. Причем сделано это было ровно в тот момент, когда опытный французский менеджер уже договорился обо всех условиях перехода, но – вот совпадение – еще ничего не подписал.

Маттиа Бинотто в этот самый момент поднимался по трапу самолета, готового взять курс на Абу-Даби. У него в кармане лежал смартфон, где как раз появилось сообщение с заявлением команды. Тем самым, в котором Ferrari опровергали слухи.

Бинотто весь в делах. Он руководит командой, готовится в субботу появиться на пресс-конференции FIA, где еще раз снимет все сомнения у международных медиа. Ему предстоит возглавить борьбу с Mercedes за второе место в Кубке конструкторов и обеспечить Шарлю Леклеру звание вице-чемпиона.

К слову, команда вправе рассчитывать на успех в Эмиратах, если, конечно, и в этот раз не наделает ошибок. В Бразилии воспользоваться осечкой Red Bull помешал износ шин, который оказался куда сильнее прогнозов.

Но вернемся к истории с увольнением Бинотто. Вообще говоря, одного лишь заявления самой команды в данном случае маловато. Тут бы помогло обращение президента, Джона Элканна, который подтвердил бы доверие главе команды. Но тому, похоже, посоветовали молчать – дескать, с момента последнего общения со СМИ в Монце ничего не изменилось, а значит, и объявлять не о чем.

Хранят молчание и в Хинвиле. Sauber просто сделала вид, что не заметила «слухи» о потере собственного босса.

Больше всего от этой истории пострадал, конечно, Вассер. Прекрасно понятно, сколько сил и времени он приложил, чтобы заслужить доверие Маранелло, а затем обо всем договориться. В двери самой Sauber тем временем все активнее стучит Audi, которая наверняка назначит собственного босса. Казалось, для старины Фреда все складывалось так удачно…

Теперь, когда противники его перехода выложили свой главный козырь, французу нужно придумывать новую комбинацию. Оставят ли в итоге Бинотто? Скажем так, он остается одним из кандидатов. Расстановка сил резко поменялась, но, может статься, и у Вассера что-то еще заготовлено про запас.

На этом фоне жизнь в паддоке идет своим чередом. Формула 1 готовится к финальному Гран При. И от того, насколько здорово проведет его Ferrari, в этот раз зависит многое. Успех на «Яс-Марине» подарит надежду на хороший 2023-й, подготовка к которому в самом разгаре, и может на какое-то время спасти Бинотто от увольнения…