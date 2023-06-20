Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде

Сложно даже представить тот объем работы, который проделали в Маранелло после невыразительного старта сезона – и тот негатив, который всей команда принес Гран При Испании. После этого канадский уик-энд стал для Скудерии в каком-то смысле последним шансом. Если бы стало понятно, что и в этот раз машина не едет, последствия могли бы оказаться самыми плачевными.

В такой ситуации хладнокровие может изменить любому, однако Фред Вассер сохранял невероятное присутствие духа и продолжал говорить, что у проекта хороший базис, который непременно позволит сделать шаг вперед – пусть даже та прибавка, которую департамент аэродинамики обещал к Барселоне, так в итоге и не стала реальностью.

Главное опасение после переделки понтонов состояло в том, что у команды вновь нарушилась корреляция между теорией и практикой. Если так – несколько месяцев упорного труда оказались бы попросту безрезультатными: команда нашла проблему SF-23, но тратила силы и время на неверное решение.

Надо признать, что Ferrari отчасти помог случай. Когда все соперники уехали из Барселоны, команда осталась там на двухдневные тесты Pirelli. Именно они, как поговаривают, принесли невероятную пользу в плане сбора данных для последующего анализа.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, смотрит на SF-23 Шарля Леклера на решетке Фото: Ferrari

Настройки машины по ходу этих заездов оставались неизменными (регламент запрещает менять их при испытаниях шин для следующего сезона), но из этого правила нашлось важное исключение. Как оказалось, если на трассе возникала болтанка, разрешено скорректировать дорожный просвет, чтобы обеспечить стабильность движения. Это необходимо, чтобы более объективно судить о поведении резины.

Именно эта оговорка принесла Скудерии колоссальную пользу. Имея в своем распоряжении почти неограниченное время, инженеры смогли экспериментировать с клиренсом, изучая поведение машины при изменении миллиметр за миллиметром. Но едва ли не более важно – анализ собранных данных дал возможность значительно увеличить протяженность отрезков, которые SF-23 способна преодолевать на одном комплекте сликов.

Надо сразу прояснить для любителей теории заговора: двухдневные тесты были запланированы Pirelli уже давным-давно, их утвердила FIA и одобрили другие команды. Они вовсе не было экстренной мерой, призванной помочь команде. К слову, Mercedes тоже работала в Барселоне – и, кажется, вовсе не добилась от этого существенной выгоды.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, на пит-лейне по ходу шинных тестов в Барселоне Фото: Pirelli

Еще одна важное уточнение связано вот с чем: кроме понтонов, Ferrari переделала и заднюю подвеску. Чтобы разобраться с работой ее новой версии с более широкими диапазонами настроек, требовалось время: тренировок одного Гран При для этого не хватило. При попытке добиться максимального прижима что-то пошло не так.

Идея Эдриана Ньюи, реализованная в RB19 состоит не в том, чтобы прижимной силы было как можно больше. Сила Red Bull в другом – уровень прижима остается стабильно высоким по ходу всего круга. И после переделки понтонов Ferrari пришлось осваивать этот подход (можно вспомнить, как у Mercedes тоже не было особого прогресса в Монако, где появились новые понтоны W14).

Злопыхатели скажут, что хорошая форма команды в Монреале связана лишь с тем, что на этой трассе шины практически не изнашиваются, потому Скудерия и смогла провести гонку с одним пит-стопом. Дескать, в Баку или Мельбурне добиться чего-то такого было бы нереально.

Надо признать, в этих словах есть здравое зерно. Тем важнее будет увидеть форму команды через две недели в Шпильберге. К слову, именно там год назад Шарль Леклер одержал победу, которая так и остается до настоящего времени последней для Скудерии.

Задняя подвеска Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Но дело не только в трассе. Чуть увеличенный клиренс и более мягкая подвеска с новой геометрией привели к тому, что алые машины могли атаковать высокие монреальские поребрики и не испытывать при этом раскачки. Именно такие вещи имел в виду Вассер, говоря о необходимости расширить оптимальный диапазон работы шасси.

Уже в пятницу стало ясно, что поведение SF-23 на длинных сериях улучшилось, а в воскресенье мы получили явное тому подтверждение, несмотря на иную температуру и иной уровень сцепления после субботних дождей.

Еще одна перемена в поведении Ferrari была вызвана другими факторами. Всю весну Леклер с Сайнсом не уставали повторять, что машина отличается крайней непредсказуемостью. Но теперь ситуация стала приходить в норму. И если бы не квалификационные сложности обоих гонщиков, кого-то из них мы непременно увидели бы на подиуме.

На обе машины перед этапом в Канаде поставили свежие моторы – третьи по счету из четырех, которые можно без штрафа использовать по ходу чемпионата. На длинных прямых трассы Жиля Вильнева свежие движки весьма полезны, но дело не только в этом. Доработанная гибридная система получила новые параметры, что сделало отклик мотора более плавным. В результате машина стала вести себя не столь нервно, а нагрузка на резину снизилась.

Таким образом, можно говорить о согласованной работе различных подразделений. Это весьма позитивный фактор в свете начала работы над машиной 2024 года. Однако поклонники Скудерии вправе рассчитывать на прогресс команды и в более краткосрочной перспективе.

Как говорят источники, на этап в Спа – последний перед летним перерывом – команда привезет еще более усовершенствованную систему рекуперации, которая повысит эффективность использования энергии.

Впрочем, сначала все же нужно дождаться Шпильберга. Там Ferrari будет ждать невероятно важная проверка.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari