Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Даже сами Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом были удивлены тем, что им удалось в субботней сессии на трассе братьев Родригес. В деталях этой истории разобрался Роберто Кинкеро
Никто из поклонников Ferrari перед квалификацией мексиканского Гран При особенно не рассчитывал на поул, а уж на старт в полном составе с первого ряда, чего в нынешнем сезоне команде не удавалось еще ни разу, могли рассчитывать только самые отчаянные оптимисты.
В то же время, оценить реальную скорость алой машины в этот раз было сложно. По ходу финальной тренировки обоим гонщикам пришлось прервать быстрые попытки из-за помех со стороны соперников на втором секторе.
«Это странно, но после такого развития событий субботним утром я почему-то был настроен оптимистично, – рассказал глава Скудерии Фредерик Вассер после шестого в сезоне поула команды. – Да, быстрые круги пришлось прервать, но до этого момента оба гонщика показывали хороший темп.
Впрочем, оставался еще третий сектор. Мы не знали, чего от него ждать – справятся шины или нет».
На самом деле, об ожиданиях самой Ferrari лучше всего говорит вот какой факт: завершив квалификацию, Сайнс с Леклером отправились на обязательное взвешивание в гараж FIA. Там, сняв шлемы, они переглянулись, словно не веря в происходящее – и Карлос чуть слышно проговорил: «Мы скинули восемь десятых».
Речь о разнице между временем лучшего круга во втором сегменте и финале. Для сравнения, Максу Ферстаппену удалось в этот момент сбросить 0,362 секунды, Льюису Хэмилтону – 0,117, Даниэлю Риккардо – 0,324.
У Леклера тот же показатель составил 0,735, а у Сайнса, который не лучшим образом провел второй сегмент – и вовсе 1,149 секунды.
Что же позволило Скудерии так серьезно прибавить? На этот вопрос есть конкретный ответ – температура асфальта.
Она упала в концовке субботней сессии на несколько градусов, и это дало Ferrari возможность оказаться в идеальном диапазоне с точки зрения шин. Для Red Bull же ситуация получилась прямо противоположной.
«Два первых сегмента прошли для нас неплохо, но в третьем машина стала сильнее скользить, – объяснил Макс. – На этой трассе скольжение моментально вызывает перегрев резины, и когда ты добираешься до третьего сектора, она уже не обеспечивает хорошего сцепления».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Кроме того, в этот раз Скудерия грамотно провела уик-энд с тактической точки зрения. Ко второму сегменту квалификации у ее гонщиков оставалось по четыре свежих комплекта шин Soft. Это дало возможность провести по две попытки и на этой стадии, и в финале.
Из всего пелотона такая же картина была еще лишь только у Ферстаппена и Даниэля Риккардо. Вовсе не совпадение, что именно эта четверка и начнет гонку с двух первых рядов.
«Два свежих комплекта на финал дали большое преимущество, – подтвердил Вассер. – Кроме того, Шарль и Карлос очень точно провели свои быстрые круги. Оба атаковали на первом секторе ровно настолько, насколько это было необходимо, при этом избежав перегрева резины.
Пожалуй, именно этот фактор в итоге и стал решающим. Кроме того, оба сделали все совершенно верно на входе в первый поворот».
После относительно спокойных попыток на начальных стадиях квалификации гонщики на алых машинах ехали в финале уже иначе. К примеру, Леклер сбросил две десятых на первом секторе, столько же на втором и сразу три на заключительном.
Ферстаппену не удалось добиться такой прибавки – и он остался третьим, хоть и уступил монегаску меньше одной десятой.
«Надо сказать, я удивлен этим результатом, – признал Шарль. – Это не первый наш поул в нынешнем сезоне, но во всех остальных случаях мы были быстры с самого начала квалификации и знали, что сможем побороться за первое место.
В этот же раз до финала таких мыслей не было и близко. Однако в концовке получилось собрать круг – и это принесло результат. Очень приятный сюрприз».
Сайнс добавил: «У меня никак не выходило проехать хороший круг, но в третьем сегменте, едва не потеряв контроль над машиной между восьмым и девятым поворотами, я вдруг увидел на дисплее время 1:17.2 и спросил сам себя: "А это еще откуда?".
Кажется, в нашей машине остается что-то, что мы пока не можем уловить. Но когда в баке мало топлива, стоят мягкие шины и есть хороший зацеп, эта особенность начинает проявлять себя. А если заправить побольше и проехать подольше, она вновь пропадает…».
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