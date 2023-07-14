Мнение: что не так с календарем Ф1 на 2024 год – и как это исправить

Новость о календаре нового сезона промелькнула накануне британского Гран При почти незамеченной. Между тем, список гонок получился весьма любопытным. Формула 1 впервые за последнее время не получит новых этапов, зато упорно нацеливается вернуться в Шанхай, а порядок этапов стал иным по итогам непростых согласований между спортивной и коммерческой ветвями власти, а также местными промоутерами,

Список из 24 гонок остался тем же, что в изначальной версии календаря-2023, но сразу видно, что Гран При теперь более четко сгруппированы по региональному признаку.

Одним из тех, кто активно работал над этим проектом, был Стив Нильсен. До декабря прошлого года он занимал пост спортивного директора Ф1, а после этого перешел в FIA.

«Мы целенаправленно занимались региональной составляющей, – рассказал он. – У нас уже составлен своего рода идеальный календарь. Я не стану говорить, когда именно он станет реальностью, но в этом наша цель .

Мы намеренны шаг за шагом приближаться к нему, постепенно перемещая то одну, то другую гонку. Эта стратегия, которая позволит дойти от нынешнего календаря, от которого мы не в восторге, к куда более удачному. Это постепенный процесс, и он займет несколько лет».

Уже сейчас видно, как многие вещи становятся более логичными. И по первым изменениям вполне можно понять тот вектор дальнейшего развития, о котором говорил Нильсен.

Давайте попробуем представить, к чему может стремиться Ф1. От идеи проведения гонок раз в две недели нужно отказаться сразу – при 24 этапах на это потребуется 11 месяцев. Потому в идеальном мире Гран При были бы соединены попарно, исходя из географического принципа, а порядок таких пар обеспечивал бы минимальные расходов на перевозку грузов.

На практике это значило бы, что персонал команд мог вы совершать перелеты всего раз в две недели, оставаясь в Азии или Америке несколько дней между соседними Гран При вместо того, чтобы постоянно путешествовать на базы и обратно.

Не менее важно избавиться и от строенных этапов, которые есть в нынешнем сезоне и останутся в будущем. Особенно нежелательны подобные истории с дальними выездами – отправившись в Остин, Мехико и Сан-Паулу, люди покидают базы команд – и, что даже важнее, свои семьи и близких – практически на месяц.

Boeing 787-9 Dreamliner компании Gulf Air над решеткой перед стартом гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Помимо человеческого, есть и еще один фактор. Такой подход к календарю позволит Формуле 1 меньше гонять по свету грузовые Boeing 777 и тем самым сделать серьезный шаг к озвученной недавно цели достичь углеродной нейтральности в 2030 году.

На самом деле, проще всего понять, какой календарь является самым «зеленым», если сравнить общий километраж перелетов персонала по ходу сезона. Механизм тут прост – для простоты принять, что все вылеты осуществляются из Лондона, и если после Гран При есть свободные выходные, то условный сотрудник возвращается назад, а при сдвоенных или строенных Гран При не делает этого.

Для 2023 года – ради чистоты эксперимента предположим, что Шанхай и Имолу не отменяли – такая модель дает общую протяженность перелетов в невероятные 208 075 км. Это почти три кругосветных путешествия. Причем наш подсчет еще весьма консервативен, так как учитывает прямые перелеты в ближайшие в трассам аэропорты. В реальной жизни все еще сложнее.

Та же модель применительно к опубликованному календарю-2024 дает 194 455 километров. Кажется, разница невелика – всего-то 7%. Но давайте посмотрим, как достигнут этот выигрыш.

Календарь Формулы 1 на 2024 год (I часть)

Этап Дата Гонка Трасса / место 1 29 февраля – 2 марта Гран При Бахрейна Сахир 2 7-9 марта Гран При Саудовской Аравии Джидда 3 22-24 марта Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн 4 5-7 апреля Гран При Японии Сузука 5 19-21 апреля Гран При Китая Шанхай 6 3-5 мая Гран При Майами Майами, США 7 17-19 мая Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия 8 24-26 мая Гран При Монако Монте-Карло 9 7-9 июня Гран При Канады Монреаль

Если в нынешнем сезоне гонки в Сахире и Джидде, открывающие сезон, прошли с разницей в две недели, то в новом чемпионате они состоятся одна за другой (при этом обе пройдут в субботу). С учетом тестов, которые также состоятся в Бахрейне, это позволит сотрудникам команд задержаться в регионе на некоторое время.

После этого Формулу 1 ждет поездка протяженностью 34 тысячи километров в Австралию и обратно – только для того, чтобы после недельного перерыва вернуться в расположенную не так далеко Японию, которую перенесли с традиционной осенней даты на апрель.

На самом деле, это хорошая новость, так как популярный Гран При на «Сузуке» покинет опасный период тайфунов. Плохая же в том, что следующий этап в Шанхае опять состоится не сразу, а только через две недели.

После этого напрашивается идея объединить в пару этапы в Майами и Канаде. Но это не сделано. Более того, между ними Формуле 1 предстоит вернуться в Европу и выступить в Имоле и Монако. Стоит отметить, что задача чуть сложнее, чем кажется – монреальские промоутеры не хотят переносить свою гонку на начало мая, так как в городе еще слишком прохладно.

В Майами, напротив, к середине июня уже чересчур жарко. А промежуточная дата во второй половине мая считается традиционной для Гран При Монако. Потому отыскать устраивающее всех решение здесь будет не так просто.

В новом сезоне Ф1 проведет три Гран При в США, но Остин и Лас-Вегас решено совместить по датам Фото: Red Bull Content Pool

Календарь Формулы 1 на 2024 год (II часть)

Этап Дата Гонка Трасса / место 10 21-23 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 11 28-30 июня Гран При Австрии Шпильберг 12 5-7 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 13 19-21 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 14 26-28 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 15 23-25 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 16 30 августа – 1 сентября Гран При Италии Монца 17 13-15 сентября Гран При Азербайджана Баку 18 20-22 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй»

Следом в календаре-2024 идут строенные гонки в Испании, Австрии и Великобритании. Только после этого мы наконец-то находим полностью логичный момент: пару Венгрия-Бельгия.

Дальше все выглядит чуть лучше Вторую половину сезона, как и в 2023-м, откроют совмещенные гонки в Зандфорте и Монце. За ними следует новый дуэт, Баку и Сингапур. Кто-то спросит, какое же тут географическое соседство. Но в целом это грамотное решение, ведь Азербайджан лежит прямо на пути из Европы в Сингапур.

Календарь Формулы 1 на 2024 год (III часть)

Этап Дата Гонка Трасса / место 19 18-20 октября Гран При США Остин 20 25-27 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 21 1-3 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 22 21-23 ноября* Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 18 20 ноября – 1 декабря Гран При Катара Лосаил 23 6-8 декабря Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

Но вот дальше начинается странное. Три недели без гонок (по сути, вторые каникулы после августовских), а затем без передышек: Остин, Мехико и Сан-Паулу. Тем, кто устанет от такого расписания, дадут два уик-энда передышки, чтобы затем завершить сезон еще одной тройкой из Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби. Завершится чемпионат только 8 декабря.

Представляя такой календарь, в Формуле 1 сделали оговорку, что из-за условий контрактов с промоутерами и климатических особенностей список этапов очень непросто сразу сделать оптимальным.

«Мы движемся в сторону более глобальной реорганизации, которая снизит нагрузку на логистику и сделает сезон менее затратным, – сказано в официальном пояснении. – Перенос Гран При Японии на апрель, Азербайджана – на сентябрь и совмещение Катара с Абу-Даби позволяют сделать расстановку этапов по регионам более логичной.

Эта работа продолжится, при этом мы понимаем, что с учетом погодных и контрактных ограничений переезды все равно остаются необходимой частью спорта, которую невозможно полностью убрать никакими реорганизациями».

В 2024-м нас ждут пять этапов, не имеющих пары, и три строенных Гран При, в том числе дважды – в самом конце сезона. Совершенно очевидно, что путь Ф1 к идеальному календарю еще очень далек от завершения.