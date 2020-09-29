Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
72 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

Поделились
Комментарии
Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

Голландский комментатор Ф1 Як Плой уверен, что в действительности контракт с пилотом «со стороны» прежде всего не выгоден Хельмуту Марко. И вот почему

Место напарника Макса Ферстаппена на следующий год все еще не занято. Пока сам Макс продолжает непростое сражение с соперниками из Mercedes на трассах Гран При, команда продолжает размышлять, кому доверить вторую машину в будущем сезоне. 

Алекс Элбон в нынешнем сезоне демонстрирует откровенно невразумительные результаты. Он уступает напарнику 0-10 в квалификациях, и из раза в раз не может догнать того в гонках. На этот раз, в отличие от Пьера Гасли годом ранее, команда продолжает защищать своего пилота, гарантируя ему выступления. Но при этом ясности с тем, кто поедет за нее в будущем сезоне, больше не становится.

После расставания с Даниэлем Риккардо у Red Bull уже второй год нет пилота, способного составить Ферстаппену достойную конкуренцию. Элбон и Гасли уже пробовали сделать это, но не преуспели, возвращение в главный коллектив Даниила Квята выглядит практически невероятным. 

Неудивительно, что в такой ситуации все чаще возникают слухи об интересе команды к сильным пилотам, доступным на рынке. Прежде всего в этой связи звучат имена Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. 

Читайте также:

По мнению Яка Плоя, который хорошо знаком с Ферстаппеном и ситуацией в Red Bull, этот вопрос гораздо сложнее, чем может показаться. Он затрагивает интересы Хельмута Марко, который руководит молодежной программой Red Bull и имеет огромное влияние на все, что происходит в команде.

«Red Bull уже давно стоило поступить так, – объяснил Плой, говоря в подкасте F1 aan Tafel о приглашении гонщика, не входящего в структуру «Быков». – Но в наши дни нужно учитывать множество факторов. Дело уже не только в том, чтобы отыскать самого быстрого пилота. 

Хельмут Марко будет до последнего держаться за воспитанников своей программы. Конечно, для команды было бы здорово сделать напарником Макса кого-то вроде Нико Хюлькенберга, Но тогда [владелец Red Bull Racing] Дитрих Матешиц просто свернет подготовку юниоров».

Он добавил, что в настоящий момент из собственных воспитанников Red Bull наибольшие шансы попасть в Ф1 в 2021 году имеет Юки Цунода. Японец неплохо смотрится в Формуле 2, где одержал две победы и идет третьим в общем зачете, плюс ко всему у него есть поддержка Honda.

«Возможно, стоит пойти на безумный шаг и посадить Цуноду сразу в Red Bull, – предположил комментатор Ziggo Sport. – Поговаривают, что Марко пытается реализовать именно этот сценарий. Хотя я сам, конечно, котел бы видеть напарником Макса более сильного гонщика».

В настоящий момент Элбон, Квят и Гасли имеют долгосрочные контракты с компанией Red Bull. Ранее глава AlphaTauri Франц Тост говорил, что рассчитывает узнать решение по составам двух команд Ф1 до конца октября. 

Читайте также:

Технический брифинг: переднее крыло Mercedes W11

Предыдущая новость

Технический брифинг: переднее крыло Mercedes W11

Следующая новость

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Серхио Перес
Команды Red Bull Racing

Самое читаемое Сегодня

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило
MotoGP MotoGP / Самое интересное

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России
Формула 1 Формула 1 / Избранное

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

Самое читаемое

1
Формула 1

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

2
Формула 1

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

3
Формула 1

Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

4
Формула 1

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

5
MotoGP

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

Самое важное:

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России
Формула 1

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года
Формула 1

В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.