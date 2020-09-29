Мнение: почему Red Bull не позовет Переса или Хюлькенберга

Место напарника Макса Ферстаппена на следующий год все еще не занято. Пока сам Макс продолжает непростое сражение с соперниками из Mercedes на трассах Гран При, команда продолжает размышлять, кому доверить вторую машину в будущем сезоне.

Алекс Элбон в нынешнем сезоне демонстрирует откровенно невразумительные результаты. Он уступает напарнику 0-10 в квалификациях, и из раза в раз не может догнать того в гонках. На этот раз, в отличие от Пьера Гасли годом ранее, команда продолжает защищать своего пилота, гарантируя ему выступления. Но при этом ясности с тем, кто поедет за нее в будущем сезоне, больше не становится.

После расставания с Даниэлем Риккардо у Red Bull уже второй год нет пилота, способного составить Ферстаппену достойную конкуренцию. Элбон и Гасли уже пробовали сделать это, но не преуспели, возвращение в главный коллектив Даниила Квята выглядит практически невероятным.

Неудивительно, что в такой ситуации все чаще возникают слухи об интересе команды к сильным пилотам, доступным на рынке. Прежде всего в этой связи звучат имена Серхио Переса и Нико Хюлькенберга.

По мнению Яка Плоя, который хорошо знаком с Ферстаппеном и ситуацией в Red Bull, этот вопрос гораздо сложнее, чем может показаться. Он затрагивает интересы Хельмута Марко, который руководит молодежной программой Red Bull и имеет огромное влияние на все, что происходит в команде.

«Red Bull уже давно стоило поступить так, – объяснил Плой, говоря в подкасте F1 aan Tafel о приглашении гонщика, не входящего в структуру «Быков». – Но в наши дни нужно учитывать множество факторов. Дело уже не только в том, чтобы отыскать самого быстрого пилота.

Хельмут Марко будет до последнего держаться за воспитанников своей программы. Конечно, для команды было бы здорово сделать напарником Макса кого-то вроде Нико Хюлькенберга, Но тогда [владелец Red Bull Racing] Дитрих Матешиц просто свернет подготовку юниоров».

Он добавил, что в настоящий момент из собственных воспитанников Red Bull наибольшие шансы попасть в Ф1 в 2021 году имеет Юки Цунода. Японец неплохо смотрится в Формуле 2, где одержал две победы и идет третьим в общем зачете, плюс ко всему у него есть поддержка Honda.

«Возможно, стоит пойти на безумный шаг и посадить Цуноду сразу в Red Bull, – предположил комментатор Ziggo Sport. – Поговаривают, что Марко пытается реализовать именно этот сценарий. Хотя я сам, конечно, котел бы видеть напарником Макса более сильного гонщика».

В настоящий момент Элбон, Квят и Гасли имеют долгосрочные контракты с компанией Red Bull. Ранее глава AlphaTauri Франц Тост говорил, что рассчитывает узнать решение по составам двух команд Ф1 до конца октября.