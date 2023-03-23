Мнение: что мешает Ferrari ехать быстрее, и как команде быть дальше

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Фредерик Вассер выражает уверенность в возможностях SF-23. Данные из Джидды показали, что недостаток скорости вновь, как и в Бахрейне двумя неделями раньше, связан лишь с неверными настройками.

Пока в Ferrari не готовы к серьезным изменениям – до недавнего времени в Маранелло рассчитывали исправить ситуацию лишь доработками аэродинамики. Однако уже известно, что сейчас команда переделывает заднюю подвеску.

После того, как в Джидде гонщики финишировали шестым и седьмым, живо напомнив неудачный сезон-2020, усилились разговоры об отказе от нынешней концепции и переключении на подготовку к следующему чемпионату. Но почему все настолько скверно? Год назад алые F1-75 были очень быстры, а за зиму не претерпели радикальных перемен.

Главная проблема нынешней машины в том, что она отказывается работать на тех величинах дорожного просвета, под которые проектировалась и обсчитывалась. Как говорят источники, на реальной трассе клиренс приходится увеличивать – всего-то на 2 мм, но этого достаточно, чтобы вся эффективность разом резко падала.

Шасси не генерирует тот уровень прижимной силы, который обещали расчеты – это, в свою очередь, приводит к скольжениям в поворотах и преждевременному износу шин. А при попытке решить эту задачу посредством настроек машина сразу теряет баланс.

Есть те, кто продолжает связывать все эти сложности с памятной технической директивой TD39, которая вступила в силу без малого год назад и была призвана регулировать тряску в кокпите. Среди прочего она ограничила и гибкость днища.

Задняя часть Ferrari SF-23 Фото: Джон Нобл

Если дело действительно в этом, все может быть очень серьезно. Всем остальным командам удалось этой зимой без видимых сложностей компенсировать потери, связанные с увеличением клиренса – они составили примерно полсекунды с круга. Ferrari же осталась топтаться на месте.

В Джидде на SF-23 поставили заднее крыло на единственном пилоне. Даже специалисты по гоночной технике запутались, какой является эта версия по сравнению с той, что была в Бахрейне – более загруженной или менее. Так вот – более.

В это почти невозможно поверить, но на скоростной саудовской трассе Скудерия дополнительно догрузила машину по сравнению с Сахиром. Команде пришлось пожертвовать максимальной скоростью, лишь бы добиться нужного прижима в поворотах. Все соперники сделали прямо противоположное.

После этого Ferrari утратила былое преимущество на прямых, став чуть сильнее в поворотах (что живо напомнило характеристики прошлогодней F1-75). Доработанный вариант днища, который опробовали в пятницу, пришлось отложить в сторону. При этом на машине все же оставили «подрезанное» переднее крыло и заднее на одном пилоне.

Технический директор Энрико Кардиле по-прежнему убежден, что задачу возможно решить посредством настроек и доработок аэродинамики. Однако отдельная техническая группа уже работает над переделкой задней подвески, которая поможет добиться нужного значения клиренса и избежать раскачки.

Как поговаривают, решено иначе реализовать сопряжение рычагов с картером коробки передач – чтобы уменьшить вертикальные перемещения шасси и сделать аэродинамическую платформу более стабильной.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Ferrari

Если суммировать – пока в Маранелло верят в свою машину и считают, что ее потенциал можно будет раскрыть. У SF-23, считают конструкторы, нет откровенно слабых мест, просто нужно добиться корреляции между теорией и практикой. Жесткость подвески и загрузка от крыльев должны позволить довести дорожный просвет до нужных значений.

Важно помнить и о том, что хоть концепция шасси и осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, методы работы самой команды стали чуть иными. И еще поговаривают, что идея широких понтонов с углублением сверху уже не сулит в дальнейшем серьезного повышения эффективности – в отличие от принципа Коанда, реализованного Red Bull.

А возможности масштабных исследований и радикальных переделок по ходу чемпионата сильно ограничены после введения лимита бюджетов. Не потому ла Вассер так старается придерживаться существующей концепции?

В довершение всех без, в последние дни стало заметно, что уровень критики и внешнего прессинга на Ferrari стал заметно нарастать…