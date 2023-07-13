Мнение: чем переход в AlphaTauri опасен для Риккардо

Даниэль Риккардо блистательно показал себя за рулем Red Bull RB19 на недавних шинных тестах в Сильверстоуне. 34-летний австралиец вернулся в пелотон, однако ближайшие полгода ему предстоит выступать совсем на другой технике – AlphaTauri AT04 из самого хвоста пелотона.

Дело не просто в нехватке темпа. Хуже всего вот что: у бело-синей машины есть не просто слабое место – оно в точности такое же, как и у McLaren 2022 года. Нет нужды напоминать, что австралийцу это стоило места в команде из Уокинга.

Хорошо известно, что для Даниэля имеет большое значение стабильность машины на торможении и входе в поворот. Если с ней все в порядке, Риккардо по силам творить на трассе буквально чудеса, радуя своих поклонников фирменными обгонами на позднем торможении.

Но на примере McLaren мы видели, что если на входе в поворот австралиец не может доверять своей машине, события очень быстро срываются для него в негативную спирать. Гонщик сам рассказал об этом, когда в конце прошлого года был гостем подкаста Beyond the Grid.

«С этого все и начинается, – объяснил он. – Если по ходу поворота возникают осложнения, это неизбежно сказывается на выходе. И прежде всего эти осложнения бывают именно на входе».

Даниэль Риккардо за рулем Red Bull RB19 на шинных тестах в Сильверстоуне Фото: Pirelli

Потому, думается, Даниэля едва ли обрадует одна особенность поведения AT04. В нынешнем сезоне Юки Цунода с Ником де Врисом называли серьезным фактором, которые ограничивает возможности AT04, именно ее поведение в финальной фазе входа в повороты, когда задней части не хватает стабильности. И в плане уверенности пилота это мягко говоря не оптимальный сценарий.

Еще до того, как решение по поводу Риккардо было озвучено официально, главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддоллс объяснил: «Дело именно в финальной стадии входа в повороты. В них возникает нервное поведение задка. Мы знаем об этом и занимаемся этой проблемой. И уже добились результатов, но все же слабое место остается».

Суть проблемы в том, что при замедлении прижимная сила снижается, клиренс в задней части растет, и это приводит к изменению картины протекания потоков – отсюда, в свою очередь, и возникает нестабильность.

Весной технический директор Джоди Эггинтон отмечал: «Это одна из задач, с которой мы не особенно удачно справились по ходу предсезонной подготовки. Хотя, несомненно, стремились к этому.

Нам было важно добавить прижимной силы сзади в условиях увеличенного клиренса. К сожалению, когда задок приподнимается, прижим ощутимо падает.

Если справиться с этим, машина поедет стабильнее. Также важно сохранить такое поведение и в последующей фазе поворота вплоть до апекса».

Даниэль Риккардо, запасной гонщик Red Bull Racing Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Машины нынешнего поколения, построенные вокруг граунд-эффекта, очень сложны в поиске оптимальных настроек, которые обеспечивали бы эффективность в любых условиях. Потому, как объяснил Эддоллс, каждая сложность неизбежно проявляет себя комплексным образом.

«Когда мы пытаемся бороться с нестабильностью на входе, это приводит к тому, что возникают просадки в других компонентах, – отметил он. – К примеру, ты хочешь добавить прижима и улучшить баланс в скоростных поворотах.

Но если с входом в медленные повороты есть проблемы, у тебя просто нет возможности дополнительно развернуть передние крылья. Так что одна проблема мешает решению других

Разумеется, мы всегда стремимся отыскать компромисс и получить наилучшее время круга. Но это сложный процесс, которым мы занимаемся на каждом этапе».

В Сильверстоун команда привезла довольно значительный пакет обновлений, призванный улучшить ситуацию. Но эффект от них оказался недостаточным, чтобы впечатлить Юки Цуноду.

Однако работа будет продолжена и займет, по словам Эддоллса, еще какое-то время.

«У нас произошли перестановки в департаменте аэродинамики, но у этой сферы есть своего рода инерция, – сказал главный гоночный инженер. – Чтобы новые детали появились на машине, всегда требуется определенный срок. Но сейчас мы уже постепенно начинаем видеть те перемены, на которые рассчитывали».

От того, насколько быстро в Фаэнце смогут исправить ситуацию, в действительности, зависят далеко не только результаты Риккардо в предстоящих гонках.

Если австралиец, который только-только оставил позади непростой опыт выступлений за McLaren, действительно нацеливается вернуться в Red Bull (а сомневаться в этом просто не приходится), ему очень важно избежать нового негатива. Только тогда он сможет вновь радовать своих поклонников фирменными обгонами на предельно позднем торможении.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04 Фото: Эрик Юниус