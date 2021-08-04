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Формула 1 / Гран При Венгрии Мнение

Мнение: Боттаса вынудили устроить аварию в Венгрии

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Вынос двух соперников с трассы не был задуман. Но у него были свои причины

Мнение: Боттаса вынудили устроить аварию в Венгрии

После Гран При Венгрии атмосфера в Формуле 1 стала почти непригодной для жизни. Столкновение Mercedes и Red Bull из метафорического стало реальным, и многие считают, что немецкая команда ведет себя как минимум нечестно. А может быть, и нелегально.

Тех, кто подозревает Валттери Боттаса в умышленном выносе двух пилот Red Bull с трассы легко понять. Mercedes на двух этапах подряд физически устраняла конкурентов и за счет этого вышла в лидеры чемпионата. Разве такое может быть случайностью? 

Валттери Боттас, Mercedes W12, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Валттери Боттас, Mercedes W12, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Плана быть не могло

Трудно не согласиться с Кристианом Альберсом: Боттас просто не мог спланировать такую аварию. Тем более, что первым, в кого он въехал, был Ландо Норрис, а вовсе не гонщик Red Bull. Чтобы рассчитать траекторию езды McLaren после аварии и отправить его четко в Ферстаппена надо быть не пилотом, а бильярдистом. Свой отскок в Переса Боттас тоже предсказать не мог. 

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Говорить об умысле можно было бы, например, если бы Валттери ценой аварии заблокировал обгонявшего его Ферстаппена. Или сам атаковал Макса вплоть до контакта. Но ничего такого и близко не было.

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Думать, что в Mercedes могли отдать подобный приказ, тоже не стоит. В Формуле 1 нет секретов, любые скрытые гадости выходят на поверхность. Доказано примером Флавио Бриаторе. Помните такого? 

Ну и тем более никто не стал бы рисковать на трассе, где у Mercedes и без того было преимущество. Да еще и в середине сезона, когда исход чемпионата далек от решения. Даже атака Хэмилтона на Ферстаппена в Сильверстоуне была больше похожа на умышленную аварию, чем это неудачное торможение Боттаса. И все же, у действий Валттери были свои причины.

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Боттас под сильным давлением

Когда говорят об умышленных действиях Боттаса, упирают на то, что финскому пилоту надо заслужить продление контракта. Сделать этого за счет быстрой езды не получается, вот он дескать и решил выслужиться перед командой. 

Что ж, часть правды в этом есть. Валттери действительно очень нужен новый контракт с Брэкли, чтобы из чемпионской команды не перейти в стан аутсайдеров. Или вообще не завершить карьеру. И да, скорее всего именно ситуация с его контрактом стала причиной воскресной аварии. Но не так, как думают конспирологи. 

Давление на Боттаса в последнее время идет просто запредельное. Со всех сторон громко говорят о скором приходе Джорджа Расселла на его место. Самого Валттери вообще списали со счетов.

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

И вот он приезжает в Венгрию и впервые за долгое время хорошо проводит квалификацию, не пуская Red Bull на первый ряд. Кажется, что теперь он наконец даст какой-то ответ конкурентам. Но Валттери проваливает старт. 

В этот момент на пилота падает все давление мира. Он видит, как его один за одним объезжают конкуренты и понимает, что выльется в новую волну критики, на которую и ответить-то будет нечем. В такой ситуации вполне логично, что он совершает ошибку, не тормозит там, где положено, и устраивает завал. 

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Боттасу не приказывали устроить аварию, его до нее довели. Довел Тото Вольф, который никак не объявит состав на 2022 год. Довели журналисты, которые бесконечно спрашивают его о грядущем увольнении. Довели болельщики своими комментариями в соцсетях. И довел он сам своими плохими результатами. 

Никакого заговора не было. Только стресс, давление и человеческая ошибка. И кажется, это даже хуже. Заговор мог бы оправдать Валттери. А вот его неспособность выдержать стресс оправдать не получится. 

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