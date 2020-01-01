Мнение: безопасность начинается с гонок

В апреле минувшего года теперь уже бывший главный редактор убеждал меня: «Куда уходишь? Про какой автоспорт писать? Да у нас про автомобили все меньше читают, а автоспорт вообще никому не интересен!» Как вы уже догадываетесь, в прошлой жизни я преимущественно занимался автомобильной журналистикой, пусть и отдавал предпочтение спортивным дорожным машинам.

Однако о своем решении присоединиться к дружной команде российской редакции Motorsport.com я не пожалел ни разу. Я всегда любил гонки, а здесь получил возможность приобрести новый опыт и поработать в команде прекрасных специалистов.

Но главное, мне хотелось и до сих пор хочется опровергнуть тезис о том, что австоспорт никому не интересен. Более того, я убежден, что именно в России так важно его (простите за пафосное слово) популяризировать. И вот почему.

Если взглянуть на карту России, то легко убедиться, что при таких расстояниях роль транспорта становится ключевой. И несмотря на шутки про российские дороги, именно автомобильный транспорт у нас в последние десятилетия развивается самыми быстрыми темпами. И я убежден, что этот процесс будет продолжаться, так как в России на душу населения до сих пор существенно меньше машин, чем в более экономически-успешных странах. А уж по количеству автомобилей на один квадратный километр мы и вовсе находимся где-то на одном уровне с Гренландией.

Ок, допустим Россия потенциально – весьма автомобильная страна. Но причем здесь автоспорт? Среди наших читателей полно людей, которые любят гонки, но вовсе не стремятся становиться автомобилистами. И с другой стороны среди автомобилистов не мало людей, которые ни разу не слышали о Шарле Леклере. Rак мы недавно с удивлением узнали, таковые есть даже среди сотрудников родственной нам редакции Motor1.com

Однако связь на самом деле есть. И в моем представлении она заключается в культуре вождения.

Ферстаппен – самый аккуратный водитель

Кто такие гонщики? Это не более чем лучшие водители. Управлять автомобилем умеют многие, но только те, кто делают это лучше всех, выигрывают Гран При. Надо очень четко понимать, что тот пилот, который лучше чувствует автомобиль, лучше понимает законы и принципы его движения, больше знает о физике процессов, которые происходят в пятне контакта шины и поверхности трассы – именно он показывает лучшее время круга.

И если Льюису Хэмилтону, Шарлю Леклеру или Максу Ферстаппену поставить какую-либо другую задачу, выполнение которой связано в вождением автомобиля, они справятся с ней лучше всех на планете.

Я уверен, что из Хэмилтона вышел бы великолепный водитель автомобиля Скорой помощи. И он не просто первым бы приехал по вызову, но и довез бы пациента с минимальной тряской.

Если поручить Леклеру перегнать фуру из Москвы в Казань, но монегаск сделает это не только быстро, но и потратит на дорогу меньше всего дизтоплива, сбережет шины и не станет излишне напрягать мотор – просто потому, что так эффективнее.

А если Ферстаппену доверить школьный автобус, то Макс покажет себя самым аккуратным водителем во Вселенной. По крайней мере свою дочку я бы ему доверил.

Большинство гонщиков вообще разделяют свое вождение на трассах, где задача заключается в поиске предела, и на дорогах общего пользования. Свои навыки они применяют для того, чтобы водить безопасно, аккуратно, эффективно.

Гонки учат заранее прогнозировать дорожную ситуацию. Учат правильно, максимально эффективно пользоваться тормозами. Учат работать рулем так, чтобы машина двигалась по оптимальной траектории и если и срывалась в скольжение, то контролируемо и прогнозируемо.

Все эти навыки необходимы и в обычной жизни. Мы редко тормозим в пол, но на дорогу всегда внезапно может выбежать ребенок, и уметь молниеносно останавливать машину должен каждый.

Внезапно выпавший снег превращает дорогу в скользкий каток, и умение правильно проходить повороты бережет водителя от попадания в кювет. А внимательность делает его готовым к различным неожиданностям, будь то падение метеорита или выезд на дорогу танка: если верить видео в интернете и то и другое на российских дорогах порой случается.

Однако этого это умения в России не так много. Достаточно встать на обочине любой дороги перед поворотом и посмотреть на то, как загораются стоп-сигналы у проезжающих мимо машин. Любой гонщик скажет вам, что абсолютное большинство водителей не умеют пользоваться тормозами. Давят на педаль совсем не в той фазе поворота, в которой это нужно делать. Стоит асфальту стать чуть более скользким, это заканчивается сносом в лучшем случае в кювет, а в худшем – в лоб встречной машине.

К вождению автомобиля в России многие вообще подходят как к чему-то само собой разумеющемуся. Мол, кто как хочет так и водит, главное правила соблюдать. И именно автоспорт дает возможность понять, что на самом деле в тоненькой книжечке с названием ПДД прописано далеко не все. Что на то, как ваша машина едет, влияет множество факторов начиная с посадки за рулем и заканчивая тем, как именно вы держите этот самый руль.

В мире автоспорта, будь он профессиональный или любительский, твой собственный успех напрямую зависит от твоего умения водить. Делать это хорошо и правильно – важно и престижно.

Вот именно этого престижа хорошего водителя в России, как мне кажется, остро не хватает. Банальное умение подобрать правильную посадку за рулем не возвышает тебя в глазах других участников движения. И, напротив, совершенно неприемлемая в автоспорте посадка не вызывает должного презрения.

При этом в странах с давними автоспортивными традициями все иначе. Француз, который впервые идет в автошколу, вспоминает Алана Проста. Британец – Льюиса Хэмилтона. Про немцев можно и вовсе не вспоминать.

И у нас есть с кого брать примеры!

Мне представляется, что в том числе и в этом кроется секрет порядка на их дорогах, секрет низкой смерности в авариях: по этому показателю мы отстаем от Западной Европы в несколько раз. Достаточно вспомнить, что одной из самых безаварийных стран в мире является Финляндия – страна с максимальным процентом гонщиков на душу населения. На другом полисе находятся страны центральной Африки, где смертность на дорогах на 100 тысяч машин в год зашкаливает на каких-то просто чудовищных значениях. И гонками там никто не занимается.

Именно поэтому про автоспорт в России нужно писать. Проводить у нас больше гонок. И я очень счастлив, что в этом направлении наблюдается очевидный прогресс. Вот в 2019 году открылась очередная гоночная трасса, на сей раз под Санкт-Петербургом. Вот Роберт Шварцман выиграл Формулу 3. Вот Ира Сидоркова стала первой российской участницей чемпионата W Series.

Прошедшее десятилетие стало первым в истории нашей страны, когда российские гонщики регулярно выступают в Формуле 1. И мне хочется верить, что в наступившие двадцатые эта тенденция сохранится.

С Новым Годом, дорогие читатели. Пусть он принесет вам удачу. И любите автоспорт так, как любим его мы. Это еще и безопасно.