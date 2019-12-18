Мнение: Алонсо не нужен Mercedes, его возвращение станет ошибкой

Скучное межсезонье-2019/20 (кого-то взбудоражили уход Кубицы и появление Латифи?) взорвалось новостями из Германии: Фернандо Алонсо возвращается в Формулу 1! Даже не так: его возвращают. По данным немецкого издания Bild, руководство Ф1 задумало схему, которая привлечет дополнительное внимание к и без того интригующему сезону-2021.

Якобы Чейз Кэри и Росс Браун уже пытались пристроить испанца в Red Bull, но получили твердый отказ – Honda не готова снова терпеть Нандо. И тогда в головах боссов возникла другая идея – посадить Алонсо в Mercedes. В общем-то, идея не нова. О таком переходе рассуждали еще во время мучений Фернандо в McLaren. Но тогда рассуждали в основном журналисты и болельщики, теперь же – главные люди в чемпионате.

Есть и еще одно важное изменение: раньше говорили о том, чтобы Алонсо выступал вместе с Льюисом Хэмилтоном. Теперь же – вместо него. Вроде как Кэри и Браун решили, что надо помочь выбраться со дна (мы же понимаем, что в Маранелло берег крутой и дно начинается сразу после первого места?) Ferrari. А для этого стоит отрядить итальянцам в помощь Хэмилтона в паре с Тото Вольфом.

Сам Льюис, кажется, не прочь. Президент Скудерии Джон Элканн тоже заинтересован. Да и сменить не особо хорошо проявившего себя Маттиа Бинотто на самого успешного руководителя команды Ф1 современности – недурная идея.

А в случае ухода Хэмилтона в Ferrari место первого номера в Mercedes станет свободно. И не Валттери Боттасу же его отдавать, в самом деле. В теории возвращение Алонсо в 2021 году кажется возможным. Вот только будет ли оно нужным?

У Нандо есть свой список аргументов «за»: очевидное мастерство, огромный авторитет, медийная и маркетинговая привлекательность – два титула, наконец! Вот только список этот не пополнялся уже десяток лет. И теперь уже вряд ли пополнится. При всей своей привлекательности Алонсо может оказаться для команды не лидером, а кошмаром. И менять на него капризного, но стабильного Хэмилтона – все равно что внезапно переходить с Mercedes на Renault. Ведь последних успехов испанский пилот и французская команда добились в одно и то же время. Но давайте по порядку.

Характер

Главный минус Алонсо, известный всем очень давно. Нандо не ужился в одной команде с Хэмилтоном, повздорил с Роном Деннисом, недовольным ушел из Ferrari и сказал про Honda столько гадостей, что иероглифов не хватит.

Есть пилоты, которых интересует только победа. Их вариант – пан или пропал. Но Алонсо это пан или пропан. В том смысле, что если у него не пойдет, то взрывом разнесет всю команду. Нандо никогда не стесняется выражать недовольство машиной, мотором, командой, погодой и положением звезд на небе. Вдобавок его не отнесешь к терпеливым пилотам: может сбежать, решив, что команда точно не добьется успеха. И вряд ли в 38 лет приходя в Ф1 на последнюю пару сезонов, все еще амбициозный давнишний чемпион будет терпимее.

А ведь смена регламента вполне может ударить по лидерским позициям Mercedes. Кто знает, на каких позициях команда окажется в 2021-м? Да, умелый менеджмент наверняка подтянет ее к подиумам и победам. Но со временем. С работой и терпением. А у Алонсо времени нет, а терпения толком никогда не было. Так стоит ли брать в состав пилота, который с высокой вероятностью будет разлагать атмосферу критикой в прямом эфире?

Вдобавок не стоит забывать о сомнениях Mercedes относительно вложений в Формулу 1. Тото Вольф пояснил, что сейчас гонки очень хорошо влияют на штутгартский бренд. Но будет ли этто влияние так же положительно, когда Алонсо начнет костерить машину по радио?

Наверняка слова Фернандо сыграли немалую роль в готовности Honda поскорее сбежать от McLaren. Только теперь японский производитель побеждает в гонках, а британская команда мечется от одного поставщика к другому. Казалось бы, надо было еще чуть-чуть потерпеть… Впрочем, об этом мы уже говорили.

Мастерство

Алонсо, безусловно, великий пилот. Но к 2021-му с его последних побед пройдет уже семь лет. Будет ли почти 40-летний пилот так же хорош, как 30-летний? Да и был ли он так уж хорош все последние годы?

Не думайте, я не ставлю под сомнение общий уровень Фернандо как гонщика. Я лишь говорю о том, что все последние годы у нас не было весомого показателя, чтобы оценить его мастерство.

Фернандо трижды боролся за чемпионство с Ferrari, но все три раза проиграл Себастьяну Феттелю, которого теперь многие списали из рядов топ-пилотов. Внутри команды при этом никакой борьбы у испанца не было: Фелипе Масса был настолько очевидным вторым номером, что и Баррикелло бы посочувствовал.

Уйдя из Скудерии в McLaren, Алонсо временами демонстрировал чудеса. Но в сражениях с кем? Разве можно пяток обгонов пилотов из середины пелотона сравнить с борьбой колесо в колесо против того же Хэмилтона, Ферстаппена, Леклера? Фернандо блистал на фоне тех, кто сам не блистает.

Единственным весомым исключением был Дженсон Баттон, но с ним у Алонсо счет по сезонам – 1-1. А разгромы Стоффеля Вандорна мало кого впечатлят – бельгиец после McLaren вообще не нашел места в Ф1.

Выходит, что наши впечатления об Алонсо последние шесть лет строились на его спорадических успехах в борьбе с крепкими середняками. Ну, такое и Кими Райкконену в этом году удавалось. Но его никто в Mercedes не сватает.

Еще раз: я не утверждаю, что Алонсо средний или тем более плохой пилот. Я лишь говорю, что сейчас со стороны не видно никаких доказательств того, что Фернандо все еще топ.

Возраст

В 2021 году Алонсо исполнится 40 лет. В чемпионате, где 22-летний Ферстаппен уже не смотрится юношей, а появление новых Норрисов, воспитанных симуляторами, могут вскоре поставить на поток. Чем выделится на их фоне Алонсо, кроме бороды, которая у многих дебютантов Ф1 еще не растет?

Конечно, тот же Кими наглядно показал, что старые кони по-прежнему не только не портят борозды, но и могут перепахать молодого напарника. Вот только какая у всего этого перспектива? Одно дело Alfa Romeo, которая тестирует молодежь для Ferrari, и тут ориентир в лице Райкконена как нельзя кстати. Но зачем такое Mercedes?

Конечно, опытный гонщик мог бы помочь немцам, например, поднатаскать Джорджа Расселла. Но готовы ли вы представить Алонсо в роли ментора? Если да, то спросите у Льюиса Хэмилтона, каково быть новичком в одной команде с Нандо.

Выходит, что Алонсо не нужен Mercedes на перспективу и не подходит на пост мудрого наставника. Тогда какой может быть его роль? Роль артиста на прощальной гастроли? Вряд ли топ-команда на такое пойдет. Возраст оставляет Нандо от силы пару лет, за которые он может чего-то добиться. А значит, ему сразу нужна чемпионская машина, наличие которой в 2021-м не сможет гарантировать ни одна команда. Выходит, прав Ферстаппен: рискованное возвращение Алонсо – лишь пустая трата времени.

Репутация

Общепринятое мнение об Алонсо – огромный талант, который не реализовал свой потенциал из-за ряда ошибок при выборе команд. На пике, во времена побед с Renault Фернандо казался новым Шумахером, молодой суперзвездой, способной подмять под себя всю Ф1. Но сначала неудачно сходил в McLaren, потом неудачно вернулся в Renault, трижды проиграл борьбу за титул в Ferrari, неудачно вернулся в McLaren... И все эти злоключения многочисленные фанаты испанца воспринимали именно как неудачи, неблагосклонность фортуны. А репутация самого Нандо оставалась чистой и сияющей – доблестный испанский идальго в окружении многократных чемпионов мира на самовозках.

Как скажется на этом имидже возвращение в Ф1? Варианта ровно два: он или станет тем самым чемпионом на самовозке, или неудачно выберет команду в какой-то там уже раз по счету? Судите сами: если Mercedes продолжит побеждать и после смены регламента, кто вообще поверит в способность одолеть немецкую команду? Если же Нандо останется без побед и титула, все сочтут, что ему и возвращаться не стоило.

В идеальном варианте Mercedes, Ferrari и Red Bull (а то и Renault с McLaren) построили бы примерно равные по силе машины, а Алонсо опередил бы соперников в контактной борьбе. Но вряд ли стоит всерьез рассчитывать на реализацию даже одного из этих пунктов. А то и другое вместе может обеспечить разве что старик Хоттабыч.

А есть и наихудший вариант: Mercedes строит чемпионскую машину, но Алонсо проигрывает. Например, Хэмилтону на Ferrari, Ферстаппену на Red Bull, или (о ужас!) своему напарнику, будь то Боттас, Расселл или кто-то другой.

Конечно, сторонники Фернандо и тогда спишут поражение на работу команды и происки темных сил. Но для репутации испанца было бы лучше, если бы он ей не рисковал.

И все же?

И все же шансы на это возвращение остаются. Дельцы из Liberty наверняка научились манипулировать интригами на примере НБА, НХЛ и прочих американских лиг. Маркетинговую привлекательность Алонсо нельзя недооценивать. Тем более сейчас, когда он пытается раскрутить свой бренд в США путем выступлений на Indy 500. И Mercedes, в которой заговорили о сокращении расходов, спонсоры Нандо могут сделать предложение, от которого нельзя отказаться.

Однако со спортивной точки зрения потенциальное возвращение одного из лучших пилотов XXI века вызывает больше сомнений, чем радости. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское на подиуме.