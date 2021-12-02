«Мне здесь некомфортно». Хэмилтон высказался о Джидде

В этот уик-энд Формула 1 проведет первый в своей истории Гран При в Саудовской Аравии. Эта монархическая страна известна в том числе весьма традиционным представлением о законах и много раз подвергалась критике за нарушение базовых прав человека.

Одним из пилотов, которые решили использовать приезд Формулы 1 на Ближний Восток для привлечения внимания к проблемам региона стал Льюис Хэмилтон. Еще на прошлом этапе в Катаре он выступил в радужном шлеме, который символизировал борьбу за права меньшинств, его же он привез и в Джидду.

На пресс-конференции в четверг Хэмилтон объяснил, что предпочел бы вообще не приезжать в такую страну, но поскольку выбора у него не было, он считает себя обязанным говорить о местных проблемах.

«Я не могу назвать себя самым осведомленным человеком, и я не обладаю опытом жизни при режиме, в котором существуют определенные строгие правила, – сказал британский пилот. – Комфортно ли мне здесь находится? Не скажу, что да, но не мне решать, куда ехать на гонки.

Руководители чемпионата приняли решение провести гонку здесь, правильно это или нет. Но раз уж мы сюда приехали, я считаю важным говорить о происходящем. Например, в Катаре я уже выступал в шлеме, который сам по себе говорит об ущемлении прав меньшинств, и я надену его и здесь, и на следующем этапе потому, что проблемы действительно существует.

Мы должны кое-что изменить. Да, здесь в 2018 году женщинам разрешили водить машины. Но до сих пор в тюрьмах сидят женщины, которых осудили за вождение автомобиля много-много лет назад! Так что многое еще предстоит изменить, и наш спорт должен сделать больше для этого».