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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новости

«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем

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«Мне всегда не хватало опыта в Ф1, только теперь я готов по-настоящему». Квят о прошлом и будущем
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Накануне старта возможно последнего Гран При в карьере россиянин оценил свой путь в Формуле 1

Даниил Квят, скорее всего, потеряет место в Ф1 по завершении текущего сезона. В AlphaTauri россиянина почти наверняка заменит юный протеже Red Bull Юки Цунода. Перед стартом Гран При Абу-Даби, который может стать последним в карьере пилота, россиянин подвел ее промежуточные итоги – заявив при этом, что продолжает надеяться на возвращение.

«Я думаю, что моя карьера в Формуле 1 была очень быстрой, – сказал он. – Все происходило порой просто стремительно. После моего первого отрезка в Ф1 я просто вообще не понимал, что это было. Меня перевели из GP3, я пропустил ступень перед Формулой 1… Не пропустил даже, но было принято тако решение.

Я попал в Toro Rosso, провел в ее составе сильный год, а потом сразу отправился в Red Bull, после одного сезона. У меня и там был хороший первый год. А что случилось потом – знают все. После этого у меня были два тяжелых года.

Я думаю, мне всегда на самом деле чуть не хватало опыта в Ф1. Потому что все всегда происходило очень быстро. Поэтому, когда я вернулся в начале 2019 года, я избрал совершенно иной подход. Не то, чтобы я забыл все, что делал раньше. Но я просто начал с абсолютно чистого листа. Почти как новичок. Я очень многому научился, и в этом году я чувствую прогресс. Это был очень интересный год, и мне кажется этот двухлетний отрезок был проведен сильно.

Я считаю, что был намного более конкурентоспособен в Формуле 1 два этих сезона, и только сейчас я чувствую себя готовым всегда пилотировать на высоком уровне. Если бы мне предоставилась возможность выступать в топ-команде сейчас, я думаю, все было бы иначе».

В идеале, если меня и правда не будет в следующем году в Ф1, я хотел бы вернуться в 2022-м. Это было бы логично, потому что в силу вступит новый регламент. Командам нужен будет опыт. Я могу гарантировать, что опыт на самом деле играет важную роль, особенно когда правила обновляются.

Я буду делать все от меня зависящее, чтобы вернуться, потому что я чувствую, что могу многое дать еще этому спорту.

В этом году я столкнулся с сильной конкуренцией внутри команды, конкуренцией с Пьером. Конечно, его победа затмила отчасти мои сильные выступления. Но это нормально. Потому что он отлично провел ту гонку. Но в целом я чувствую, что я более полноценный гонщик сейчас. Даже когда давление высоко, когда есть неопределенность по поводу будущего, я все еще способен показывать свой максимум, с чем раньше возникали проблемы».

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Официально состав AlphaTauri на следующий сезон пока не назван, но Квят сообщил, что у него уже состоялся разговор с боссами по поводу их решения относительно его будущего.

«Я не знаю, почему это тянется так долго, – сказал Даниил об отсутствии официального объявления о составе AlphaTauri. – Но я думаю, скоро вы узнаете новости. У меня был, скажем так, предварительный разговор. Но лучше будет дождаться… В любом случае, вы тоже все скоро узнаете».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Олег Карпов

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