«Мне стало страшно». Росберг признался, почему ушел из Ф1

Нико Росберг стал первым чемпионом Ф1 за три с лишним десятилетия, кто завершил карьеру, завоевав титул. Немец удивил весь паддок, когда в конце 2016 года – спустя всего пять дней после победы над партнером по Mercedes Льюисом Хэмилтоном в Абу-Даби – внезапно объявил о прекращении выступлений.

И хотя в тот момент гонщику был всего 31 год, и он вполне мог по сей день оставаться в пелотоне, недавно Нико признался, что нисколько не жалеет о том шаге.

«Порой я смотрю на трассы и думаю: "Как же здорово, что меня на них нет", – рассказал Росберг в интервью Men's Health. – К примеру, в Баку ты разгоняешься до 360 км/ч и мчишься между бетонных стен. Были моменты, когда мне становилось по-настоящему страшно. В отличие от остальных пилотов, я не такой отчаянный».

Он добавил: «Я боялся, что если продолжу выступления, то буду недостаточно быстр – и в какой-то момент ни одна команда не захочет меня взять. Всегда лучше учти слишком рано, чем слишком поздно. Мне хотелось, чтобы решение [о прекращении карьеры] было за мной».

Сейчас Нико воспитывает двоих детей, руководит командой в серии Extreme E и ведет собственный подкаст Beyond Victory.

«Я всегда занимался гонками и никогда не спрашивал себя, что еще мне интересно, – рассказал немецкий экс-пилот. – Как чемпион среди гонщиков я был на вершине, а свои новые проекты [после завершения выступления] начинал с чистого листа. Это очень интересно и поучительно».

После того, как Росберг ушел из Ф1, оставшийся без соперника Хэмилтон выиграл в составе Mercedes четыре титула подряд.