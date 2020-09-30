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Формула 1 / Гран При Индии / Ностальгия

«Мне с похмелья слоны чудятся?» Феттель вспомнил, как праздновал последний титул

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«Мне с похмелья слоны чудятся?» Феттель вспомнил, как праздновал последний титул
Автор:
, Главный редактор

Семь лет назад уик-энд Гран При Индии запомнился немцу не только победой в гонке и чемпионате…

Слон, встретившийся Себастьяну Феттелю по дороге в аэропорт в 2013 году, весьма озадачил немецкого пилота. Об этом четырехкратный чемпион мира рассказал во время недавней виртуальной автограф-сессии. Болельщик из Индии попросил гонщика Ferrari поделиться своим мнением о трассе, где трижды проходил Гран При Индии – а пилот рассказал любопытную историю, случившуюся после гонки семь лет назад.

«Я выиграл все три гонки на этой трассе – так что, она мне нравится! – в частности, сказал Феттель. – В 2013 году я не только победил, но и обеспечил себе титул – и мы устроили что-то вроде вечеринки в баре. Там были всяческие напитки – и кажется, я немного с ними переборщил.

Утром я ехал в аэропорт – и чувствовал себя не особо хорошо: голова побаливала, тянуло в сон… И в какой-то момент я сказал водителю: «Только не говорите мне, что с похмелья мне уже слоны на дороге чудятся». Но он, слава богу, ответил, что дорогу действительно переходит слон. Такой эпизод сложно забыть – это только в Индии возможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Индии
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Кирилл Качнов

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