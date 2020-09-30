Слон, встретившийся Себастьяну Феттелю по дороге в аэропорт в 2013 году, весьма озадачил немецкого пилота. Об этом четырехкратный чемпион мира рассказал во время недавней виртуальной автограф-сессии. Болельщик из Индии попросил гонщика Ferrari поделиться своим мнением о трассе, где трижды проходил Гран При Индии – а пилот рассказал любопытную историю, случившуюся после гонки семь лет назад.

«Я выиграл все три гонки на этой трассе – так что, она мне нравится! – в частности, сказал Феттель. – В 2013 году я не только победил, но и обеспечил себе титул – и мы устроили что-то вроде вечеринки в баре. Там были всяческие напитки – и кажется, я немного с ними переборщил.

Утром я ехал в аэропорт – и чувствовал себя не особо хорошо: голова побаливала, тянуло в сон… И в какой-то момент я сказал водителю: «Только не говорите мне, что с похмелья мне уже слоны на дороге чудятся». Но он, слава богу, ответил, что дорогу действительно переходит слон. Такой эпизод сложно забыть – это только в Индии возможно».