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Формула 1 / Новость

«Мне приходилось каждый год биться за место в команде». Сайнс сравнил Red Bull и McLaren

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«Мне приходилось каждый год биться за место в команде». Сайнс сравнил Red Bull и McLaren
Автор:
, Редактор
19 дек. 2019 г., 10:18

По мнению испанского гонщика, его нынешний коллектив гораздо лучше с точки зрения подхода к работе с пилотами, потому в нем было бы здорово остаться подольше.

Карлос Сайнс, пройдя молодежную программу Red Bull, дебютировал в Ф1 в составе Toro Rosso. Однако за три сезона он так и не получил приглашения в «старшую» команду концерна, потому предпочел перейти в Renault, а оттуда в McLaren.

По итогам сезона-2019 испанец добился лучшего в карьере шестого результата, впервые став призером Гран При (хоть и не попав на церемонию подиума в Сан-Паулу). 

Сайнс признался, что в McLaren он чувствует себя значительно комфортнее, чем в Toro Rosso.

«В системе Red Bull мне приходилось каждый год отстаивать свое право на место в команде, – объяснил Карлос испанской газете Marca. – Бороться с напарником за то, кто будет в Toro Rosso, а кто отправится в Red Bull. А здесь мы очень слажено работаем с Ландо [Норрисом]. Я думаю, это идет на пользу команде. Мне нравится эта ситуация, так как я верю в свой потенциал».

Он добавил, что рассчитывает остаться в McLaren и после завершения будущего сезона. когда заканчивается действие его нынешнего контракта.

«Пока очень рано говорить о 2021 годе, – сказал Сайнс. – Но правда заключается в том, что я доволен своей командой, и если нам в следующем году удастся еще прибавить, то это сделает меня только счастливее. Пока у меня нет ни малейшего повода искать себе место где-то еще».

Оценивая возможности McLaren после смены регламента, гонщик сказал: «К тому же 2021 год из-за нового регламента дает всем новые шансы на успех. Я надеюсь, что борьба в чемпионате станет плотнее, что, конечно, будет здорово. Но у меня нет прогнозов на 2021 год. По крайней мере сейчас мои знания на этот счет равны нулю».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Сергей Иванов

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