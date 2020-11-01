Даниил Квят закончил Гран При Эмилии-Романьи на четвертом месте, совершив несколько обгонов на последних кругах. Россиянин в борьбе прошел Серхио Переса, Алекса Элбона и Шарля Леклера после рестарта, а затем атаковал Даниэля Риккардо. Впрочем, в итоге на подиум поднялся именно австралиец.

Так или иначе, Квят остался доволен результатом.

«Это была хорошая гонка, очень хорошая, – сказал он в эфире F1 TV. – Сильный результат. Конечно, сейчас я думаю о подиуме, потому что он был очень близок. На рестарте было сложно, но мне удалось провести пару отличных обгонов.

Увы, к тому времени [когда позади остались Элбон и Леклер], Даниэль уже успел прогреть свои шины. Бороться с ним было тяжело. Под конец мы были близки, но…

Сегодня все решала смелость. Это было здорово. Я хорошо повеселился. После рестарта я просто сказал себе, что должен атаковать. Я чувствовал уверенность в своих силах. Я обожаю классические олдскульные трассы. Возможно, я просто сам олдскульный. Просто попал в неправильное время».

Он добавил: «Я с каждым разом верю все больше и больше в наш потенциал – как команды. В свой, как пилота, тоже. Мне все комфортнее в машине, мы прибавляем по ходу года.

Знаете, есть некоторые вещи в машине, которые мы поняли – и мне жаль, что мы не разобрались раньше – чуть позже по ходу сезона. Начиная со Спа мы сделали хороший шаг. Пьер [Гасли] в этом году с самого начала был быстр, но я подобрался к нему к Спа, и, если вы посмотрите внимательно, мы были очень близки с тех пор.

Сегодня была хорошая гонка. Для меня было важно сбросить этот груз. Я счастлив».

AlphaTauri смогла отыграть два очка у Ferrari в Кубке конструкторов и по-прежнему сохраняет шансы побороться с командой из Маранелло за шестое место.

«Да, мы отыграли всего пару очков сегодня, – сказал Квят. – Но это лучше, чем ничего. Конечно, я думаю, что нам предстоит напряженная борьба до конца года. Кажется, что у нас примерно одинаковый темп. Они порой выглядят очень здорово в квалификациях, но в гонках мы догоняем.

Мы постараемся одолеть их в чемпионате. Конечно, в этом состоит наша цель, но мы понимаем, что легко не будет».