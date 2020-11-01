«Сегодня все решала смелость». Квят о лучшем результате в сезоне
Россиянин из AlphaTauri едва не добрался до подиума в Имоле
Даниил Квят закончил Гран При Эмилии-Романьи на четвертом месте, совершив несколько обгонов на последних кругах. Россиянин в борьбе прошел Серхио Переса, Алекса Элбона и Шарля Леклера после рестарта, а затем атаковал Даниэля Риккардо. Впрочем, в итоге на подиум поднялся именно австралиец.
Так или иначе, Квят остался доволен результатом.
«Это была хорошая гонка, очень хорошая, – сказал он в эфире F1 TV. – Сильный результат. Конечно, сейчас я думаю о подиуме, потому что он был очень близок. На рестарте было сложно, но мне удалось провести пару отличных обгонов.
Увы, к тому времени [когда позади остались Элбон и Леклер], Даниэль уже успел прогреть свои шины. Бороться с ним было тяжело. Под конец мы были близки, но…
Сегодня все решала смелость. Это было здорово. Я хорошо повеселился. После рестарта я просто сказал себе, что должен атаковать. Я чувствовал уверенность в своих силах. Я обожаю классические олдскульные трассы. Возможно, я просто сам олдскульный. Просто попал в неправильное время».
Он добавил: «Я с каждым разом верю все больше и больше в наш потенциал – как команды. В свой, как пилота, тоже. Мне все комфортнее в машине, мы прибавляем по ходу года.
Знаете, есть некоторые вещи в машине, которые мы поняли – и мне жаль, что мы не разобрались раньше – чуть позже по ходу сезона. Начиная со Спа мы сделали хороший шаг. Пьер [Гасли] в этом году с самого начала был быстр, но я подобрался к нему к Спа, и, если вы посмотрите внимательно, мы были очень близки с тех пор.
Сегодня была хорошая гонка. Для меня было важно сбросить этот груз. Я счастлив».
AlphaTauri смогла отыграть два очка у Ferrari в Кубке конструкторов и по-прежнему сохраняет шансы побороться с командой из Маранелло за шестое место.
«Да, мы отыграли всего пару очков сегодня, – сказал Квят. – Но это лучше, чем ничего. Конечно, я думаю, что нам предстоит напряженная борьба до конца года. Кажется, что у нас примерно одинаковый темп. Они порой выглядят очень здорово в квалификациях, но в гонках мы догоняем.
Мы постараемся одолеть их в чемпионате. Конечно, в этом состоит наша цель, но мы понимаем, что легко не будет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Олег Карпов