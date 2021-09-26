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Формула 1 / Гран При России Новость

«Мне говорили, дождь не усилится». Норрис о финале гонки в Сочи

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, главный редактор

Пилот McLaren, упустивший лидерство за пару кругов до финиша гонки, сослался за имевшуюся в его распоряжении информацию

«Мне говорили, дождь не усилится». Норрис о финале гонки в Сочи

Ландо Норрис потерял шансы на победу в Гран При России за несколько кругов до финиша, когда предпочел остаться на сликах под начинавшимся над трассой дождем – в то время как его главный соперник Льюис Хэмилтон переобулся в промежуточную резину. После этого дождь резко усилился, пилот McLaren потерял контроль над машиной, все равно был вынужден ехать в боксы – и финишировал только 7-м.

«Мне говорили, что дождь не усилится, – прокомментировал британец свое решение после финиша в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – И в той ситуации, после получения такой информации, более чем логичным решением выглядело остаться на трассе на сликах. Ведь к этому моменту я уже допустил пару ошибок, но каждый раз мне удавалось сохранять лидерство и удерживать Льюиса позади. Опять же, за два круга до финиша ты не так склонен принимать смелые решения, как, скажем, за двадцать кругов до конца.

Мы обсуждали ситуацию с командой, и парни на мостике были более склонны к тому, чтобы поставить промежуточные шины – а мне казалось более логичным остаться на сликах. Ведь сцепление с трассой было в целом нормальным. Но в итоге дождь резко усилился – и поэтому мое решение оказалось ошибочным.

Конечно, я разочарован и расстроен тем, как все завершилось. Уик-энд в целом складывался для нас отлично – и я доволен, по большому счету, всем. Кроме одного-единственного решения, которое было принято под самый конец гонки».

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