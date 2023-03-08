«Мир вокруг меня стал рушиться». Стролл раскрыл правду о своей травме
Только после гонки в Сахире, которую он завершил на отличной шестой позиции, канадский пилот Aston Martin поделился подробностями о том, что происходило с ним на протяжении двух предшествующих недель
Лэнс Стролл стал гостем подкаста F1 Nation после Гран При Бахрейна. После поздравлений с хорошим выступлением и вопросов о самочувствии канадец обронил фразу, что едва ли хоть кто-то в действительности представляет, через что ему пришлось пройти в истории с падением с велосипеда в окрестностях Малаги
Конечно, пилота попросили поделиться деталями, так как сейчас уже нет смысла скрывать их. Вот его рассказ.
«Это были две самые напряженные недели в моей жизни, – сказал Лэнс. – Как вы знаете, началось все с того, что я упал с велосипеда. На самом деле, свалился я очень жестко. И сразу понял, что что-то сломал. Оба запястья сильно болели. А еще пострадал большой палец на ноге, хотя про него я сообразил только под конец того дня, так как больше всего был занят руками.
Я около получаса выходил из леса к машине, так как успел уехать на велосипеде довольно далеко. И пока шел, приходило понимание, что весь мир вокруг меня рушится. Я уже чувствовал, что пропущу как минимум несколько гонок и вернусь в лучшем случае [в начале апреля] в Австралии.
Когда твою голову заполняют такие мысли, это просто ужасно. Ты понимаешь, что до старта тестов остается четыре дня, даже меньше. Уже через два дня я должен был лететь в Бахрейн, а через четыре – сидеть в машине. А теперь ничего этого не будет.
Вместо этого меня ждала поездка в госпиталь, рентген и слова докторов о переломе правого запястья. Слева тоже не все было в порядке, а палец они вообще не смотрели, так как в тот момент я о нем не вспомнил. А потом этот палец заболел просто убийственно. И я понял, что он тоже сломан.
Позже, когда мне уже наложили гипс на правую руку, врачи что-то обсудили между собой и сказали, что ее все-таки надо оперировать. Но я решил, что не стану спешить. И если уж делать что-то, то пусть это будет правильный врач.
Они настаивали, что все нужно доделать прямо на месте, в Малаге. Я же упирался и повторял свои слова про доктора. Еще через 20 минут они появились вновь – и на этот раз сообщили, что слева тоже есть трещины в двух костях. После этого пришлось гипсовать и вторую руку.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
«Из башмака закапала кровь…»
Так что я вышел из той больницы с гипсом на обеих руках, не имея возможности пошевелить кистями. И сразу полетел в Барселону. Потому что к тому моменту один из друзей уже связал меня с врачом [Хавьером Миром], который занимается гонщиками MotoGP – прежде всего, их руками и запястьями.
Я все равно был недалеко от Барселоны, так что повидаться с тем доктором было логично. Никто не помог бы мне быстрее вернуться за руль. Так что я послал другу свои рентгеновские снимки, а он переправил их доктору. И тот сказал, чтобы назавтра – в воскресенье [19 февраля] – в 9 утра я был у него, а на понедельник мне зарезервируют время под операцию».
Когда я пришел, он посмотрел мои запястья и сказал: "Всего повреждены три кости, одна из них, в правом запястье, требует операции, причем как можно скорее".
Тогда я рассказал ему про палец ноги – а потом снял башмак, и из него закапала кровь. "Хотя бы рентген делал?" – спросил доктор. А потом, посмотрев, добавил, что там тоже перелом, и с ним вообще невозможно что-то сделать в короткое время.
"Завтра, будем оперировать правое запястье", – сказал он перед тем, как попрощаться.
В итоге одну руку мне разрезали, а на другую наложили фиксирующую повязку. Доктор сказал, что восстановление подвижности займет от двух до четырех недель – и это касается левой руки, а про правую он даже загадывать не может. «Может, к Гран При Бахрейна кисти начнут понемногу двигаться», – таким был его прогноз. Про палец он просто сказал, что его нужно всячески беречь.
Я остался в той больнице на ночь, а потом провел там и следующую. В понедельник ко мне приехала моя замечательная мама, которая очень меня поддерживала. За тестами я смотрел по телевизору из номера в барселонской гостинице – и даже не допускал мысли, что смогу в ближайшее время сесть за руль. Я и шевелиться-то не мог, какая уж там гоночная форма.
Мой остеопат Герни занимался мной по десять часов в день. Помогал восстановлению, делал различные процедуры. Но я все равно понимал, что не смогу вернуться – и просто смотрел за ходом тестов.
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team, после финиша гонки
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Время шло, и вдруг где-то в понедельник-вторник [перед Гран При] я начал чувствовать, что подвижность понемногу восстанавливается. А к среде дело стало еще лучше, и я вдруг подумал… Короче говоря, в среду я уже занимался на симуляторе – и это было адски больно. Но я все же решил: "До первой тренировки еще два дня, а может, я смогу справиться?".
Состояние правда становилось все лучше. Доктор [Мир] осмотрел меня во вторник вечером. Это был мой последний день в Барселоне. Он сказал: "Знаешь, мне нравится правое запястье. Похоже, оно уже обрело стабильность. Да и левое, похоже, не помешает тебе гоняться. Палец на ноге еще продолжит болеть, но твоим рукам, мне кажется, уже ничто не угрожает".
Так и вышло, что я сам все испортил, а потом сам попытаться исправить. И сел за руль в пятницу. А потом… В любом случае, для меня это был невероятно важный жизненный опыт. И еще я получил историю, которую смогу еще долго пересказывать за обедом. Правда, вновь переживать что-то подобное мне совершенно не хочется».
Говоря о том, сложно ли было справиться с гонкой, Лэнс добавил: «Было больно. Знаете, когда вы пропускаете тесты, испытываете боль и надеетесь, что запястья не подведут… В таких условиях сложно атаковать на все 100 процентов…»
От своего напарника, двукратного чемпиона Ф1 Фернандо Алонсо, после полутора часов в кокпите Стролл отстал на финише на 16 секунд.
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