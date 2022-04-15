Минарди стал главным по формулам в FIA

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15 апреля FIA объявила, что бывший босс команды Minardi Джанкарло Минарди был избран президентом комиссии Международной автоспортивной федерации по формульным сериям. Ранее, с декабря 2020 года, данную должность занимал экс-глава Force India Роберт Фернли, а до него за формулы отвечал и вовсе нынешний глава чемпионата Стефано Доменикали. Сами же выборы проходили посредством электронного голосования.

Также еще в 2020-м Минарди выбрали президентом автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, где как раз с 22 по 24 апреля пройдет следующий этап Ф1.