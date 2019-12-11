Минарди похвалил Квята и восхитился расцветом Toro Rosso
Основатель одноименной команды, которая сейчас известна как Toro Rosso, порадовался ее достижениям.
Джанкарло Минарди основал команду в конце 70-х. Первоначально она выступала в Формуле 2, прежде чем пришла в Ф1 в 1985-м. Минарди продал команду Полу Стоддарту в 2000 году, а в 2005-м она перешла концерну Red Bull и затем получила название Toro Rosso.
За последние годы самым сильным для Toro Rosso сезоном выдался 2019-й: Даниил Квят финишировал третьим в Германии, Пьер Гасли стал вторым в Бразилии, а в Кубке конструкторов коллектив из Фаэнцы расположился на шестом месте после McLaren и Renault.
«Они сильно выросли после прихода Макса Ферстаппена, который запустил весь прогресс, – цитирует 72-летнего Минарди Autosprint. – Они преуспели в том, чтобы разобраться со своими слабыми местами, и заняли прекрасное шестое место в чемпионате. Теперь у них есть возможность пойти по стопам Red Bull в плане развития.
Даниил Квят определенно постарался. Но, прежде всего, Пьер Гасли может за себя порадоваться. Самым большим сюрпризом стало то, что он сохранил настрой и не был психически раздавлен, когда потерял место в Red Bull».
В будущем году Toro Rosso получит новое имя – Alpha Tauri.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Минарди похвалил Квята и восхитился расцветом Toro Rosso
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