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Формула 1 / Новость

Минарди: Mercedes уйдет из Формулы 1 в конце 2021-го

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Минарди: Mercedes уйдет из Формулы 1 в конце 2021-го
Автор:
, редактор
27 мая 2020 г., 15:05

Экс-владелец команды Ф1 предрек чемпионам уход через два сезона

Команды Формулы 1 по-прежнему не подписали с организаторами контракт на выступление в чемпионате после 2020 года. Из-за этого продолжают ходить слухи об уходе того или иного коллектива из Ф1.

Одним из главных героев слухов выступают действующие чемпионы из Mercedes. Руководитель концерна Daimler Ола Калениус не поддерживает идею содержания команды, и вроде бы готов продать ее до перехода Ф1 на новый технический регламент в 2022 году. 

По данным бывшего владельца собственной команды в Ф1 Джанкарло Минарди, немцы покинут чемпионат в конце сезона-2021.

«Слухи из-за границы говорят, что Mercedes готов продать команду в конце 2021 года, и остаться в Ф1 только в качестве поставщика моторов, – написал Минарди на собственном сайте. – Ола Калениус, нынешний президент компании, имеет гораздо больше влияния на команду, чем его предшественник. Мы видели это на Гран При Австралии, где Тото Вольф выступал за проведение гонки, но получил отказ от Калениуса».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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