Милонов похвалил Квята

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал решение Квята не вставать на одно колено. Речь идет о церемонии перед стартом гонок Формулы 1. На двух этапах Ф1 в Австрии большинство гонщиков встали на одно колено в знак солидарности с чернокожими людьми, которые борются за свои права. Даниил Квят и еще пять пилотов отказались это сделать.

В разговоре с корреспондентом издания «Спорт 24» член партии «Единая Россия» Виталий Милонов похвалил решение российского гонщика.

«Квят — красавчик, – заявил Милонов. – Людей, которых называют красавчиками и отличными людьми, мало. В наше время нетрудно быть героем масс-маркета, быть, как все, вместе с козлами и баранами. А быть не таким, как все, не поддаться на выгодные предложения ложного героизма и стать настоящим героем — это редкий случай. Вот поэтому Квят заслужил это право. Он молодец, это отличное заявление.

Естественно, история рассудит, но он уже прав. А то, что он не захотел быть в стаде баранов, которые там лижут ботинки наркодилерам и прочим уродцам, он совершенно правильно сделал. Его, естественно, за это будут гнобить, потому что сейчас зачастили те, кто унижается.

Извините меня, ведут себя как опущенные, некоторые ведут себя как последние деклассированные элементы. У всех есть мозги, одни делают это из-за подлости — типа Байдена и американских демократов. Для них это просто манипуляция массами и завоевания дешевой популярности у негров, гомосеков и социалистов, которые сейчас помогают в этом движении.

Для других это следование тупому призыву, это люди масс-маркета, люди Макдоналдса, это люди, которые предпочитают следовать общим трендам. Квят, по сути дела, является типичным представителем героя антиутопии, человеком, который вырывается из системы быдлозависимости, поэтому таких людей должно быть больше».

В настоящее время Виталий Милонов в комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.