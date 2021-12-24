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Формула 1 Новость

«Мило провели вечер в полиции». Алези о скандале вокруг него

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Французский экс-пилот Ф1, задержанный по обвинению в порче чужого имущества, объяснил все случившееся в интервью Corriere della Sera

«Мило провели вечер в полиции». Алези о скандале вокруг него

Эта история с самого начала выглядела странно: уважаемый в гоночном мире и далеко за его пределами Жан Алези оказался в центре скандала и попал в полицейскую камеру после того, как сознался в сознательном подрыве архитектурной мастерской мужа своей сестры из-за семейного скандала. 

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Слишком многое здесь вызывало вопросы, слишком много нестыковок было в этой истории. Итальянские журналисты связались с бывшим пилотом Ferrari и Benetton, и тот сам рассказал о подробностях этой истории и ошибках в первоначальной трактовке событий. 

«Мне вся эта реакция кажется совершенно несоразмерной, – признался 57-летний француз. – В этой истории слишком многое истолковано неверно. Скажем, бывший приятель моей сестры внезапно оказался моим родственником, зятем.

Для меня все это с самого начало было лишь шуткой, я даже представить не мог, что из-за обычной петарды разгорится такой скандал.

Это было что-то типа фейерверка, какой мы обычно используем, когда что-нибудь празднуем. Есть такая старая традиция, которая мне нравится. Я сам купил эту штуку на заправке в Италии. А тут мы ехали с друзьями, я вспомнил о ней и решил испытать.

Около той архитектурной судии мы вообще оказались случайно. И я, честно говоря, не ожидал, что взрыв и эффект от него окажутся такими сильными».

Жан добавил, что готов полностью компенсировать пострадавшей стороне все расходы, а ни о каком скандале и речи нет – хотя пострадавший мужчина и разорвал отношения с его сестрой, никакого негатива к нему Алези не испытывал.

«Мы всегда отлично общались, – пояснил победитель Гран При Канады 1995 года. – Они расстались с сестрой пару лет назад, мне не хочется больше говорить о нем. А сам я явился в полицию добровольно, чтобы все прояснить.

Я сразу сказал, что все оплачу – разбитое стекло, повреждения. И в той машине был я, мой брат не имеет к этому отношения».

Полицейские первоначально вызвали на допрос Жозе Алези, которого вычислили по номерам машины хулиганов – их запомнил свидетель. Сейчас никаких вопросов к Жозе у правосудия нет. А вот с Жаном все не так просто. 

«Меня задержали на 24 часа, – рассказал бывший гонщик. – По решению мирового судьи меня взяли под стражу, а потом отпустили. 

Даже сами полицейские не понимали, почему все восприняли эту историю с таким негативом ко мне. Мы провели в участке очень милый вечер, вспоминали об Ф1, рассказывали анекдоты, вспоминали глупости, которые сами делали в молодые годы, рассуждали о развязке сезона в Ф1 и Максе Ферстаппене. А потом они просто освободили меня, и я отправился домой».

Однако дело о порче имущества вовсе не закрыто. Заседание по делу Алези пройдет в криминальном суде города Ним в середине января, причем наравне с самим Жаном обвиняемым выступает и его сын Джулиано, который тоже был на месте происшествия. 

В самом скверном случае по соответствующей статье предусмотрено 10-летнее тюремное заключение. Такой исход, впрочем, считается маловероятным – после всех объяснений отца и сына, скорее всего, накажут штрафом. Его максимальная сумма может составить 150 тысяч евро.

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