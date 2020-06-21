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Формула 1 / Интервью

«Михаэль принял глупое решение от скуки». Менеджер Шумахера рассказал о его возвращении в Формулу 1

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«Михаэль принял глупое решение от скуки». Менеджер Шумахера рассказал о его возвращении в Формулу 1
Автор:
, редактор
21 июн. 2020 г., 15:35

Вилли Вебер вспомнил, как отговаривал Шумахера возвращаться после трехлетней паузы

Семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер покинул чемпионат в конце 2006 года. Однако, пропустив три сезона немецкий гонщик решил вернуться в Ф1 вместе с новой немецкой командой – Mercedes.

Возвращение не принесло Шумахеру успеха. За три сезона он лишь раз попал на подиум и не поднимался выше восьмого места в чемпионате по итогам года. К тому же все три года он уступал своему партнеру по Mercedes Нико Росбергу.

Бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер признался, что отговаривал Шумахера возвращаться в чемпионат после паузы, но не преуспел.

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Михаэль Шумахер, Mercedes GP

Фото: XPB Images

«Оглядываясь назад можно сказать, что это было самое глупое решение, – сказал Вебер. – Он сказал мне, что ему скучно и он хочет пилотировать.

Я сказал ему: «Михаэль, чего ты хочешь? Ты можешь только потерять. Ты больше не сможешь выигрывать, ты уже выиграл все, что мог. Ты лучший гонщик в мире, стоишь на самой высокой ступени пьедестала, какая только есть. Теперь можно только проигрывать».

Но он не хотел меня слушать».

Не послушав уговоров Вебера, Шумахер вернулся в чемпионат. Однако сам многолетний менеджер с ним уже не работал. Вебер рассказал, что ему не хотелось снова летать из страны в страну, а на то, чтобы менеджер работал лишь на европейских этапах, Михаэль не согласился.

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Вилли Вебер и Михаэль Шумахер

Фото: FIA

«После стольких лет в Формуле 1 я больше не хотел паковать чемоданы, не хотел джетлага, не хотел сидеть в самолете по 24 часа. Это было для меня чересчур.

Я подумал обо всем этом и предложил ему вести его дела в Европе, но не ездить на заморские этапы. Но он сказал, что собирается делать все сам. Я ответил, что это большая ошибка, но он решил делать все сам. Я ответил: «Если ты полностью уверен, то давай расстанемся друзьями».

Проведя три года в Mercedes, Шумахер окончательно завершил карьеру. А через год после этого Михаэль получил травму головы, катаясь на горнолыжном склоне. Он был введен в искусственную кому, а после выхода из нее продолжил восстановление вне больницы. С тех пор семья перестала рассказывать публике о состоянии гонщика. Вебер уверяет, что и он не знает, что сейчас с Шумахером, хотя люди продолжают спрашивать его об этом.

«Я скулил, как пес, – признался Вебер. – Только представьте, как сильно это по мне ударило. В какой-то момент, мне надо было освободиться от Михаэля. Но если где-нибудь люди меня узнают, они говорят: «Вы бывший менеджер Шумахера. Как у него дела?»

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин
Автор Иван Матушкин

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