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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

«Мика зашел перед гонкой». Окон поделился удивительной историей из Спа

Гонщик Alpine провел в Спа двойной обгон на прямой Кеммель, повторив маневр Мики Хаккинена 2000 года. Но этому, как оказалось, предшествовали интересные события

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Мика зашел перед гонкой». Окон поделился удивительной историей из Спа
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Эстебан Окон из-за штрафа за замену мотора стартовал на Гран При Бельгии 16-м – и к финишу пробился на седьмое место. Одним из самых ярких моментов его гонки, которую сам пилот назвал «одной из лучших с момента перехода в команду», стал одновременный обгон Себастьяна Феттеля с Пьером Гасли. 

Благодаря хорошей скорости на прямых французу удалось отыграть разом две позиции – именно этот момент вы можете видеть на верхнем фото. 

Болельщикам со стажем этот эпизод сразу напомнил о событиях 2000 года – тогда Мика Хаккинен тоже провел двойной обгон, когда они с Михаэлем Шумахером догнали в этом же месте отстающего на круг Рикардо Зонту. Тот момент вошел в летописи Формулы 1 – увидеть его можно здесь

Мика Хаккинен, McLaren, и Михаэль Шумахер, Ferrari, обсуждают события Гран При Бельгии 2000 года сразу после финиша

Мика Хаккинен, McLaren, и Михаэль Шумахер, Ferrari, обсуждают события Гран При Бельгии 2000 года сразу после финиша

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Эстебан рассказал, что подметил ошибку Феттеля на спуске к Красной воде – немец хотел атаковать Гасли, но начал маневр слишком рано, потому остался без DRS. 

«Я понял, что мы проехали точку замера отрыва, и что он [Себ] начал обгонять слишком рано, а потому не имеет возможности открыть крыло, – рассказал гонщик Alpine репортерам. – В этот момент я чуть приподнял ногу с педали газа, чтобы создать небольшой запас, а затем использовать нашу скорость на прямой.

Но к моему удивлению оказалось, что у самого Пьера есть возможность открыть DRS. Я сместился к левому краю, Себ действовал предельно честно: он мог перекрыть мне трассу, тоже сместившись влево, но не стал делать этого. А потом мне удалось обогнать и Пьера по внешнему радиусу пятого поворота». 

Но самое удивительное в этой истории даже не это – гонщик Alpine рассказал, что перед стартом бельгийской гонки в гараж команды заходил сам Мика Хаккинен. 

«Он пришел, после чего мы отлично пообщались в паддоке, – объяснил Окон. – Классное совпадение.

Гонка доставила мне много удовольствия, машина была очень быстра на прямых, мне удавалось обгонять без потери времени. 

Стартуя 16-м или 17-м, я рассчитывал в лучше случае заработать одно очко – а получилось добыть шесть. Отличный результат для нас».

По ходу дистанции Эстебану далось провести еще один двойной обгон – на 15-м круге он разом оставил позади Даниэля Риккардо и Николя Латифи перед автобусной остановкой.

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