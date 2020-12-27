Мик Шумахер: Выход в Q2 для меня будет победой
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Сын Михаэля не замахивается на большие цели в дебютный сезон
В этом году Мик Шумахера стал чемпионом Формулы 2, а в следующем сезоне дебютирует в Ф1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера получил место в команде Haas, которая в этом году стала предпоследней в чемпионате.
В таких условиях Шумахер не ставит себе больших целей, но готов бороться за выходы во второй сегмент квалификации.
«Я бы сказал, что в следующем году нам надо будет справляться со своими ожиданиями и быть готовыми ко всему, что может произойти, – сказал Шумахер. – Для меня наша цель – выходы в Q2. Если мы этого добьемся, это будет как победа.
Если ты достигаешь своей цели, то можешь быть счастлив. А если добиваешься большего, то оказываешься на седьмом небе. Если же цель не достигнута, то надо больше работать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
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Мик Шумахер: Выход в Q2 для меня будет победой
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