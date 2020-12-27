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Формула 1 / Новость

Мик Шумахер: Выход в Q2 для меня будет победой

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Мик Шумахер: Выход в Q2 для меня будет победой
Автор:
, редактор

Сын Михаэля не замахивается на большие цели в дебютный сезон

В этом году Мик Шумахера стал чемпионом Формулы 2, а в следующем сезоне дебютирует в Ф1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера получил место в команде Haas, которая в этом году стала предпоследней в чемпионате.

В таких условиях Шумахер не ставит себе больших целей, но готов бороться за выходы во второй сегмент квалификации.

«Я бы сказал, что в следующем году нам надо будет справляться со своими ожиданиями и быть готовыми ко всему, что может произойти, – сказал Шумахер. – Для меня наша цель – выходы в Q2. Если мы этого добьемся, это будет как победа.

Если ты достигаешь своей цели, то можешь быть счастлив. А если добиваешься большего, то оказываешься на седьмом небе. Если же цель не достигнута, то надо больше работать». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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