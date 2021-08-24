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Формула 1 Интервью

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

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Немецкий пилот Haas рассказал, как изменилось его отношение к напарнику за прошедшие месяцы

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

В нынешнем сезоне машина Haas остается самой медленной в пелотоне – зимой команда осознанно отказалась от доработок, и по оценке Motorsport.com средний темп VF-21 сейчас ниже лидеров из Red Bull на 3,085 секунды на круге.

В такой ситуации у гонщиков Джина Хааса редко получается бороться с кем-то, кроме собственного напарника. Пока спор в этих дуэлях куда чаще складывается в пользу Мика Шумахера, тогда как Никите Мазепину удалось взять верх по воскресеньям лишь дважды, в Монако и Сильверстоуне.

В первых гонках у немца было ощутимое преимущество. Как признался сын Михаэля Шумахера, тогда он даже не считал Мазепина соперником, настраиваясь на борьбу с представителями Williams Николя Латифи и Джорджем Расселлом.

«В целом ты всегда стремишься обогнать напарника, – объяснил Мик в интервью Motorsport.com. – Думаю, в нашем спорте это вообще главный приоритет. 

Но я, особенно в самом начале, оказывался в такой позиции, что у нас [с Мазепиным] были разные цели. Потому для меня соперником был Николя, и я раздумывал о том, как бы мне угнаться за Джорджем, соответствовать его темпу. 

Думаю, такой подход позволял мне расти и двигаться вперед. Надеюсь, уже в следующем сезоне мы уже сможем вести борьбу гораздо выше в пелотоне».

Он добавил: «Как вы можете представить, чтобы проехать хороший круг на нашей машине, нужно приложить куда больше усилий. Приходится атаковать гораздо острее, чаще проходить по самому краю. А на такой технике, как у нас, этот край очень узкий.

Если ты заходишь за него, то очень быстро теряешь контроль. Потому тут надо найти правильный баланс.

У более быстрых команд этот запас прочности больше. Они имеют возможность использовать его. Мы же изначально готовились к сложному сезону. И сейчас очень ждем 2022 года, когда сможем извлечь плоды этого выбора. Надеюсь, следующий чемпионат станет более успешным, и мы сможем стабильно бороться за очки».

Сражение Никиты Мазепина и Мика Шумахера, Haas VF-21

Сражение Никиты Мазепина и Мика Шумахера, Haas VF-21

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Между тем, по ходу чемпионата Никита Мазепин смог прибавить – сейчас россиянин уже гораздо чаще навязывает борьбу партнеру по команде. Порой соперничество двух дебютантов складывается весьма остро, вынуждая главу Haas Гюнтера Штайнера выступать арбитром, но оно дает команде возможность двигаться вперед.

Говоря о том, чего можно ожидать от Haas во второй половине нынешнего чемпионата, Шумахер отметил, что накопленный опыт дает основания рассчитывать на более высокие результаты.

«Думаю, если получится – пусть даже периодически – быть ближе к выходу во второй сегмент квалификации и к очкам в гонках, для нас это станет успехом, – сказал Мик. – Понятно, что заработанные очки стали бы невероятным бонусом.

Но даже если не получится заработать их, это не станет огромной драмой. Мы изначально знали, что добиться такого в этом году будет сложно».

Он добавил: «Тот факт, что на более сложной и недостаточно доработанной машине мы имеем возможность временами бороться с Williams, очень радует. Меня это очень мотивирует. Именно поэтому я стараюсь прийти пораньше и задержаться подольше. И сделаю все возможное, чтобы подобраться к ним ближе.

Мне комфортно в машине, и это здорово. Также я не испытываю проблем с тем окружением, в котором нахожусь. Конечно, мы знаем, где находимся в плане результатов. Но если нам немного повезет, а тактика будет грамотной, то можно добиться большего, чем позволяет машина. Для первого года это уже очень позитивно».

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