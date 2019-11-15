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Формула 1 / Новость

Мик Шумахер сел за руль Ferrari своего отца перед ее продажей

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Мик Шумахер сел за руль Ferrari своего отца перед ее продажей
Автор:
, главный редактор (Global)
15 нояб. 2019 г., 13:56

Гонщик Формулы 2 проехал на чемпионской машине Михаэля Шумахера 2002 года перед ее продажей на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.

Ferrari, на которой Шумахер-старший выиграл Гран При Сан-Марино, Австрии и Франции, станет главным лотом на аукционе, который проведут в сотрудничестве с Формулой 1.

На видео ниже проведены параллели между пилотажем Мика, в прошлом году ставшего чемпионом Формулы 3, и его отца.

 

«Соединить Мика и F2002 – особенная история для всех причастных, и исторический момент для Формулы 1 и Ferrari, сказал Оливер Кеймлин, специалист Sotheby’s по автомобилям. Наблюдать за сыном Михаэля в его невероятной машине на домашней трассе Ferrari – уникальный опыт, который подчеркивает значение F2002 для Михаэля и гоночного наследия Ferrari».

Новый владелец получит машину после переработки мотора и коробки передач, которые за свой счет проведет Ferrari. Машина оценивается примерно в 5,5-7,5 млн долларов. Часть доходов от продажи поступит в фонд Keep Fighting Foundation, организованный семьей Шумахера с благотворительными целями.

Кроме F2002 на аукционе в Абу-Даби продадут машину 1982 года Ferrari 126 C2. В продажу поступит шасси 061, единственное сохранившееся из семи оригинальных экземпляров (оценивается в 2-2,5 млн долларов).

Кроме того, на аукцион поступит Benetton B192, выпущенный в 1992 году. Будет продано шасси B192-06, на Шумахер провел свой первый полный сезон в Ф1. На этой машине он стал третьим на Гран При Германии и Италии и четвертым в Великобритании. Шасси будет представлено в спецификации 1992 года с соответствующим мотором, и на нем можно будет выступать в исторических гонках (оценивается в 0,85-1,1 млн долларов).

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Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
1/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
2/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
3/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
4/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
5/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
6/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
7/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
8/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
9/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

Мик Шумахер, Ferrari F2002

Мик Шумахер, Ferrari F2002
10/10

Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Мик Шумахер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Чарльз Брэдли

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