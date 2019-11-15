Мик Шумахер сел за руль Ferrari своего отца перед ее продажей
Гонщик Формулы 2 проехал на чемпионской машине Михаэля Шумахера 2002 года перед ее продажей на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.
Ferrari, на которой Шумахер-старший выиграл Гран При Сан-Марино, Австрии и Франции, станет главным лотом на аукционе, который проведут в сотрудничестве с Формулой 1.
На видео ниже проведены параллели между пилотажем Мика, в прошлом году ставшего чемпионом Формулы 3, и его отца.
«Соединить Мика и F2002 – особенная история для всех причастных, и исторический момент для Формулы 1 и Ferrari, – сказал Оливер Кеймлин, специалист Sotheby’s по автомобилям. – Наблюдать за сыном Михаэля в его невероятной машине на домашней трассе Ferrari – уникальный опыт, который подчеркивает значение F2002 для Михаэля и гоночного наследия Ferrari».
Новый владелец получит машину после переработки мотора и коробки передач, которые за свой счет проведет Ferrari. Машина оценивается примерно в 5,5-7,5 млн долларов. Часть доходов от продажи поступит в фонд Keep Fighting Foundation, организованный семьей Шумахера с благотворительными целями.
Кроме F2002 на аукционе в Абу-Даби продадут машину 1982 года Ferrari 126 C2. В продажу поступит шасси 061, единственное сохранившееся из семи оригинальных экземпляров (оценивается в 2-2,5 млн долларов).
Кроме того, на аукцион поступит Benetton B192, выпущенный в 1992 году. Будет продано шасси B192-06, на Шумахер провел свой первый полный сезон в Ф1. На этой машине он стал третьим на Гран При Германии и Италии и четвертым в Великобритании. Шасси будет представлено в спецификации 1992 года с соответствующим мотором, и на нем можно будет выступать в исторических гонках (оценивается в 0,85-1,1 млн долларов).
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Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
Мик Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Реми Даржеджен / RM Sotheby’s
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Мик Шумахер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Чарльз Брэдли
Мик Шумахер сел за руль Ferrari своего отца перед ее продажей
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