Мик Шумахер расстроился, что не станет напарником Райкконена
Сын Михаэля хотел получить в партнеры самого опытного пилота Ф1. Но, кажется, получит Мазепина
Мик Шумахер считался главным кандидатом на место в Alfa Romeo в 2021 году, однако в итоге команда решила сохранить в составе Антонио Джовинацци. Шумахер, скорее всего, все равно перейдет в Формуле 1, получив место в Haas. Однако он расстроен тем, что не будет напарником Кими Райкконена.
«Думаю, выступать вместе с Кими было бы фантастикой, – сказал Шумахер в эфире Sky Italia. – Я мог бы у него учиться. Но Alfa Romeo приняла свое решение. Я верю, что все происходит не просто так».
За три гонки до конца сезона Шумахер возглавляет личный зачет Формулы 2, на 12 очков опережая своего партнера по академии Ferrari Каллума Илотта. Скудерия, в свою очередь, пока не объявила, кого из гонщиков продвинет в Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен , Мик Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин