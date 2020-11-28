Мик Шумахер расстроился, что не станет напарником Райкконена

Мик Шумахер считался главным кандидатом на место в Alfa Romeo в 2021 году, однако в итоге команда решила сохранить в составе Антонио Джовинацци. Шумахер, скорее всего, все равно перейдет в Формуле 1, получив место в Haas. Однако он расстроен тем, что не будет напарником Кими Райкконена.

«Думаю, выступать вместе с Кими было бы фантастикой, – сказал Шумахер в эфире Sky Italia. – Я мог бы у него учиться. Но Alfa Romeo приняла свое решение. Я верю, что все происходит не просто так».

За три гонки до конца сезона Шумахер возглавляет личный зачет Формулы 2, на 12 очков опережая своего партнера по академии Ferrari Каллума Илотта. Скудерия, в свою очередь, пока не объявила, кого из гонщиков продвинет в Ф1.