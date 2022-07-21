Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?

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Вчера региональные власти в Германии устроили прием в честь Михаэля Шумахера, легендарного пилота Формулы 1, который уже девять лет не появляется на публике после травмы головы, полученной при катании на горных лыжах со своим сыном Миком.

Именно на этой церемонии бывший глава Скудерии, а также экс-руководитель FIA Жан Тодт поделился последними, весьма скупыми данными о состоянии Михаэля.

Там же присутствовала жена Шумахера Корина, которая, по данным СМИ, расплакалась в момент получения почетной награды, а также дочь семикратного чемпиона Джина.

А вот сына Михаэля Шумахера Мика, который выступает в Формуле 1 за команды Haas и в двух последних Гран При впервые для себя завоевал очки, не было. По данным разных СМИ, он пропустил церемонию по причине не то плохого самочувствия, не то болезни.

При этом никакой информации от команды касательно заболевания Мика не поступало. Сам он также не комментировал свое состояние.

Напомним, что уже завтра Мик Шумахер должен будет принять участие в тренировках Формулы 1 накануне Гран При Франции.

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