Мик Шумахер поедет на Гран При Тосканы на Ferrari Михаэля
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Мик все же примет участие на этапе в Муджелло. Хотя и не за рулем действующего болида
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер примет участие в Гран При Тосканы. В рамках празднования 1000-й гонки Ferrari в Формуле 1 Шумахер-младший проедет по трассе на машине своего отца.
Мику достанется Ferrari F2004, на которой его отец выиграл 13 Гран При и взял последний титул в своей карьере. На этой машине Шумахер-младший уже ездил в рамках прошлогоднего Гран При Германии.
1000-я гонка Ferrari в Ф1 пройдет на собственной трассе команды в Муджелло. В честь юбилея команда выступит в ливреях 1950 года, в красный цвет также покрасят Mercedes машины безопасности.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
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Мик Шумахер поедет на Гран При Тосканы на Ferrari Михаэля
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