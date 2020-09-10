Мик Шумахер поедет на Гран При Тосканы на Ferrari Михаэля

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер примет участие в Гран При Тосканы. В рамках празднования 1000-й гонки Ferrari в Формуле 1 Шумахер-младший проедет по трассе на машине своего отца.

Мику достанется Ferrari F2004, на которой его отец выиграл 13 Гран При и взял последний титул в своей карьере. На этой машине Шумахер-младший уже ездил в рамках прошлогоднего Гран При Германии.

1000-я гонка Ferrari в Ф1 пройдет на собственной трассе команды в Муджелло. В честь юбилея команда выступит в ливреях 1950 года, в красный цвет также покрасят Mercedes машины безопасности.