Мик Шумахер подготовил для Спа шлем в цветах своего отца

Михаэль пришел в Формулу 1 в 1991 году, спустя ровно год одержал первую победу, а уже в третьем полном сезоне завоевал титул чемпиона. Успехи Мика пока намного скромнее – проведя полгода в составе Haas, наследник семикратного чемпиона пока не заработал ни одного очка.

В эти выходные в Спа отмечается 30-летие дебюта Михаэля, и сын гонщика решил в честь юбилея изменить раскраску своего шлема – он взял те же цвета, что в 1991-м были у Шумахера-старшего.

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 1 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 2 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 3 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 4 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 5 / 6 Фотограф: Haas F1 Team Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии 6 / 6 Фотограф: Haas F1 Team

Знакомый многим поклонникам Ф1 дизайн включает цвета немецкого флага и надпись M. Schumacher, выполненную простым крупным шрифтом.

Для Михаэля дебютная гонка получилась короткой: стартовав седьмым, он прорвался на пятое место, но уже после первого поворота сошел из-за поломки сцепления. Но затем одержал в Спа в общей сложности шесть побед.

По словам Мика, у него с этой трассой тоже связаны приятные воспоминания.

«У отца тут была своя история, а я тоже провел несколько хороших гонок, – сказал Мик. – В 2018-м я впервые стартовал с поула и впервые победил в Ф3, а потом выигрывал еще не раз. Мне нравится эта трасса.

Мне нравится приезжать сюда, это близко от дома. К тому же, здесь меня поддерживает множество болельщиков».

Кроме Шумахера, особый шлем в Спа использует Юки Цунода. Японец посвятил его памяти Антуана Юбера, который разбился на бельгийскои этапе Формулы 2 в 2019 году.