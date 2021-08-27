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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Мик Шумахер подготовил для Спа шлем в цветах своего отца

Автор:
, редактор Ф1

Пилот Haas будет использовать в этот уик-энд те же цвета, что были у Михаэля Шумахер в дебютном для него Гран При Бельгии ровно 30 лет назад

Мик Шумахер подготовил для Спа шлем в цветах своего отца

Михаэль пришел в Формулу 1 в 1991 году, спустя ровно год одержал первую победу, а уже в третьем полном сезоне завоевал титул чемпиона. Успехи Мика пока намного скромнее – проведя полгода в составе Haas, наследник семикратного чемпиона пока не заработал ни одного очка.

В эти выходные в Спа отмечается 30-летие дебюта Михаэля, и сын гонщика решил в честь юбилея изменить раскраску своего шлема – он взял те же цвета, что в 1991-м были у Шумахера-старшего. 

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
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Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
2/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
3/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
4/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
5/6

Фотограф: Haas F1 Team

Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
Шлем Мика Шумахера, Haas F1 Team, для Гран При Бельгии
6/6

Фотограф: Haas F1 Team

Знакомый многим поклонникам Ф1 дизайн включает цвета немецкого флага и надпись M. Schumacher, выполненную простым крупным шрифтом.

Для Михаэля дебютная гонка получилась короткой: стартовав седьмым, он прорвался на пятое место, но уже после первого поворота сошел из-за поломки сцепления. Но затем одержал в Спа в общей сложности шесть побед.

По словам Мика, у него с этой трассой тоже связаны приятные воспоминания. 

«У отца тут была своя история, а я тоже провел несколько хороших гонок, – сказал Мик. – В 2018-м я впервые стартовал с поула и впервые победил в Ф3, а потом выигрывал еще не раз. Мне нравится эта трасса. 

Мне нравится приезжать сюда, это близко от дома. К тому же, здесь меня поддерживает множество болельщиков».

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Кроме Шумахера, особый шлем в Спа использует Юки Цунода. Японец посвятил его памяти Антуана Юбера, который разбился на бельгийскои этапе Формулы 2 в 2019 году. 

 
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