Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля

Выиграв Гран При Айфеля Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер поздравил британца с этим достижением, подарив ему шлем отца. Льюису достался шлем, в котором Михаэль выступал за Mercedes в 2012 году.

«Я даже не знаю, что сказать, – прокомментировал это Хэмилтон. – Когда ты растешь, наблюдая за кем-то, то идолизируешь их гоночные качества. Особенно, если они демонстрируют их гонку за гонкой, год за годом.

Была такая игра, Grand Prix 2, и я там играл за Шумахера. А наблюдая за его долгим доминированием никто, и особенно я, не мог и представить, что я окажусь близко к его рекордам.

Это огромная честь. Мне потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Только заехав на пит-лейн я понял, что повторил этот рекорд. Даже когда финишировал, не смог этого вычислить».