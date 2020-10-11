Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
60 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля

Поделились
Комментарии
Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля
Автор:
, редактор

Льюис заверил, что не ждал от себя повторения рекордов Шумахера

Выиграв Гран При Айфеля Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер поздравил британца с этим достижением, подарив ему шлем отца. Льюису достался шлем, в котором Михаэль выступал за Mercedes в 2012 году.

«Я даже не знаю, что сказать, – прокомментировал это Хэмилтон. – Когда ты растешь, наблюдая за кем-то, то идолизируешь их гоночные качества. Особенно, если они демонстрируют их гонку за гонкой, год за годом.

Была такая игра, Grand Prix 2, и я там играл за Шумахера. А наблюдая за его долгим доминированием никто, и особенно я, не мог и представить, что я окажусь близко к его рекордам.

Это огромная честь. Мне потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Только заехав на пит-лейн я понял, что повторил этот рекорд. Даже когда финишировал, не смог этого вычислить».

 

Читайте также:

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Предыдущая новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Следующая новость

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
Формула 1 Формула 1 / Новости

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Самое важное:

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
Формула 1 Формула 1 / Новости

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

2
Формула 1

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

40мин
3
Формула 1

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

4
Формула 1

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

27мин
5
Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум

Самое важное:

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Формула 1

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Формула 1

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
Формула 1

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
Формула 1

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля
Формула 1

Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.