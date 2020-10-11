Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем Михаэля
Льюис заверил, что не ждал от себя повторения рекордов Шумахера
Выиграв Гран При Айфеля Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер поздравил британца с этим достижением, подарив ему шлем отца. Льюису достался шлем, в котором Михаэль выступал за Mercedes в 2012 году.
«Я даже не знаю, что сказать, – прокомментировал это Хэмилтон. – Когда ты растешь, наблюдая за кем-то, то идолизируешь их гоночные качества. Особенно, если они демонстрируют их гонку за гонкой, год за годом.
Была такая игра, Grand Prix 2, и я там играл за Шумахера. А наблюдая за его долгим доминированием никто, и особенно я, не мог и представить, что я окажусь близко к его рекордам.
Это огромная честь. Мне потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Только заехав на пит-лейн я понял, что повторил этот рекорд. Даже когда финишировал, не смог этого вычислить».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин