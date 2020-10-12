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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци

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Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци
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, редактор

Неожиданных замен в Нюрбурге могло быть больше

На Гран При Айфеля Мик Шумахер должен был впервые принять участие в этапе Формулы 1. Однако, его выступление на первой тренировке сорвалось, так как из-за погодных условий пятничные заезды пришлось отменить. Тем не менее, у Шумахера был шанс сесть за руль болида.

В субботу пилоту Racing Point Лэнсу Строллу неожиданно потребовалась замена и его место занял Нико Хюлькенберг. Но как рассказал советник Red Bull Хельмут Марко, немец мог сесть в болид еще раньше, заменив в австрийской команде Алекса Элбона: перед началом этапа тот сдал тест на коронавирус с неопределенным результатом.

Оказалось, что такой же тест был и у Антонио Джовинацци из Alfa Romeo. И если бы вторая проба не оказалась негативной, то его место занял бы Шумахер и сразу же провел боевой этап.

«У Джовинацци была та же ситуация, что у Элбона, – рассказал Марко Sport1. – Мик почти дебютировал в гонке, но второй тест [Джовинацци] был отрицательным».

Тем не менее Марко не сомневается, что в следующем году Шумахер займет место Джовинацци в команде: «Вы знаете, какие пилоты есть на рынке и кто с кем ведет переговоры. Я полагаю, что Мик вместе с Кими будет выступать за Alfa Romeo в следующем году. По-моему, это превосходная комбинация».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Антонио Джовинацци , Мик Шумахер
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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