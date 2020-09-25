Мик Шумахер ответил на вопрос про рекорды Хэмилтона словами отца
На Гран При России Льюис Хэмилтон может сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству побед в Формуле 1...
Победа в Сочи станет для действующего чемпиона 91-й в карьере: с 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки, пилот Mercedes одержал 68 побед в 130 Гран При и уже в ближайшее воскресенье имеет шанс повторить достижение Шумахера, которое еще недавно казалось недосягаемым.
На пресс-конференции после квалификации Формулы 2 репортеры спросили лидера молодежной категории Мика Шумахера, что он думает о потенциальном рекорде Льюиса.
Сын Михаэля ответил: «Одна из фраз, которую отец часто повторял, звучала так: «Рекорды для того и нужны, чтобы их покорять». И я думаю, в нашем спорте все нацеливаются именно на это.
Полагаю, у Льюиса сейчас крайне удачное время: он добивается очень последовательных и очень высоких результатов. И когда говорят, что рекорды надо превосходить, я вижу в этом позитив.
Это хорошо для спорта. К тому же, его [Хэмилтона] влияние на спорт очень велико. Думаю, для меня, если я окажусь в Ф1, в свою очередь станет задачей превзойти его рекорд».
Мик добавил, что сам довольно плохо знаком с Хэмилтоном, а в последнее время вообще не имел возможности пообщаться с ним.
«Льюис пришел в Mercedes на место отца, – объяснил гонщик Ф2. – Несколько раз, когда я приезжал на трассы, мы обменивались какими-то словами, хотя я понимал, что он очень занят.
Сейчас у меня тоже напряженный график из-за вируса. Сложно общаться с кем-то. Так что я концентрируюсь на своих задачах, и думаю, Льюис делает то же самое».
По итогам квалификации на российском этапе Ф2 Мик показал третье время.
Читайте также:
Дополнительная информация: Олег Карпов
Предыдущая новость
Вольф: Доменикали будет тормозить Mercedes
Следующая новость
Команду Квята удивила работа мягких шин в Сочи
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон , Мик Шумахер
|Автор
|Рахит Тукрал