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Формула 1 / Новость

Мик Шумахер о Феттеле: Он для меня, как мой отец для него

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Мик Шумахер о Феттеле: Он для меня, как мой отец для него
1 нояб. 2019 г., 14:13

По словам сына семикратного чемпиона мира, он рад возможности советоваться с действующим пилотом Ferrari.

Мик Шумахера проводит не слишком успешный дебютный сезон в Формуле 2, однако не теряет надежд прийти в Формулу 1 уже через год. При этом 20-летний немец рассказал, что считает своим старшим наставником Себастьяна Феттеля.

«Конечно, я его уважаю, – отметил Шумахер в интервью немецкому изданию Motorsport Magazine. – Мы много разговариваем о гонках. Я стараюсь прислушиваться к его советам, применять их на практике. Он же дольше меня в этом спорте, у него есть, чему поучиться.

Думаю, мой отец был для него тем же, кем он сам теперь является для меня. Близким опытным человеком, с которым можно обсудить гонки».

Говоря своих о перспективах в Формуле 1, 20-летний Мик связал свое будущее с Ferrari – команды, за которую выступал его отец, и в юниорскую программу которой входит он сам.

«Я уже прирос к Ferrari, – признался Шумахер. – За исключением единственного сезона, я все время выступал за итальянские команды. Вот сейчас я выступаю за Prema и могу сказать, что итальянская страсть к гонкам чертовски сильна.

К Ferrari это относится еще в большей степени. Просто достаточно пройтись по Маранелло, или Фиорано, чтобы почувствовать эту атмосферу семейного единства».

Перед финальным этапом сезона Ф2, который пройдет через месяц в Абу-Даби, Шумахер занимает 12-е место в общем зачете серии с одной победой.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Мик Шумахер

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