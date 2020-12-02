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Мик Шумахер: Мы с Мазепиным уже были партнерами, он очень быстр

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Мик Шумахер: Мы с Мазепиным уже были партнерами, он очень быстр
Автор:
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Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Сын Михаэля поделился мнением о будущем напарнике

Сегодня было объявлено о контракте Мика Шумахера с Haas на 2021 год. Немецкий пилот станет напарником россиянина Никиты Мазепина, однако гонщики не впервые окажутся в одной команде.

«На самом деле, это возрождение соперничества, – рассказал Мик. – В 2013-м и 2014-м мы уже были напарниками в картинге. Так что я жду этого партнерства».

Шумахер лестно отозвался о своим будущем напарнике: «В этом году он снова показал, что очень быстр, жаждет учиться и много работает над собой. Я жду работы с ним. Думаю, мы оба с нетерпением хотим начать».

Мик также отметил, что главным для будет не победа над Мазепиным, а сотрудничество с ним:

«Моя цель – добиваться результатов и работать над собой. И, конечно, работать вместе с командой и Никитой. Мы должны толкать друг друга в верном направлении. Посмотрим, как все будет на трассе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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