Мик Шумахер: Меня уже сравнивают с отцом

В свой первый сезон в Формуле 1 Мик Шумахер выступал за самую слабую команду Haas и не заработал ни одного очка. Однако он превзошел своего напарника Никиту Мазепина и под конец сезона стал регулярно навязывать борьбу пилотам Alfa Romeo и Williams при том, что машины Haas быстрее не стали.

В итоге Шумахера-младшего стали все чаще хвалить, и, похоже, он сам поверил в свои способности, напрямую сравнивая себя с собственным отцом, семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Я всегда очень уважал своего отца, ценил его достижения, – сказал Мик Шумахер изданию Frankfurter Allgemeine. – Он много трудился, чтобы добиться всех этих побед и завоевать свои титулы. Ничего ему легко не давалось.

Меня всегда поражала та энергия и сила, с которой он отдавался работе. И я правда считаю, что во многом действую также.

Я не люблю сравнивать себя с другими. Мне интереснее идти своим путем. И если уж и ориентироваться на кого-то, то на собственного отца. Уже сейчас многие говорят мне, что мы с ним очень похожи в подходе к работе».

Одним из тех, кто отметил Шумахера в дебютном сезоне стал другой немецкий гонщик Себастьян Феттель.

«Себастьян очень помогает мне, является моим наставником. Собственно, таковым для него самого был мой отец. Мы с Феттелем много общаемся, я прислушиваюсь к его советам», – сказал Мик Шумахер.