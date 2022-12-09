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Мик Шумахер дебютировал в Формуле 1 в 2021 году в статусе чемпиона Ф2. Немецкий гонщик подписал контракт с командой Haas, за которую выступал два сезона. Первый из них оказался совершенно безрезультатным – построенная американцами машина не позволяла конкурировать с соперниками, и Мик с Никитой Мазепиным не заработали ни одного очка.

В 2022-м ситуация изменилась к лучшему, и Шумахер дважды финишировал в десятке. Это не спасло гонщика от увольнения – в Haas предпочли заменить его опытным Нико Хюлькенбергом. В вину молодому немцу гонщику ставили недостаточную стабильность и частые аварии с серьезными последствиями.

Но как бы ни складывались дела у Мика – был тот, кто всегда хвалил гонщика и объяснял его ошибки чем угодно, только не его собственными действиями.

Победитель шести Гран При и эксперт Sky Sports Ральф Шумахер всегда поддерживал племянника, лишь в исключительных случаях позволяя небольшую критику в его адрес.

После того, как Мик остался без места на 2023 год, Ральф выступил с очередной «программной речью», в которой от него вновь досталось всем вокруг, включая даже Мазепина.

«Посмотрите на новичков, – начал Шумахер-дядя. – Оцените [Юки] Цуноду, [Гуаньюя] Чжоу и Мика – и вы увидите, что Мик в этой компании один из лучших, если не самый лучший.

Понятно, что разных гонщиков нужно оценивать по-разному. Но сейчас любому нужно дать два или три года. Даже Цунода, у которого машина явно лучше, испытывает сложности.

К Haas вообще нужно подходить [с оценками] иначе. Это надо просто принять, ведь команда принадлежит Джину Хаасу, а заправляет там всем Гюнтер Штайнер.

Вы должны ободрять молодых пилотов. Но от них можно было лишь периодически получать тумаки. Понятно, что для критики есть место, но они порой критиковали чересчур жестко. Это обидно. В таких условиях не приходится рассчитывать на высокие результаты.

Но при этом у меня нет сомнений, что Мик прекрасно справлялся с работой. Он показывал хорошие результаты – в той же Бразилии, где по ходу спринта пробился с последнего места на 12-е и сильно начал главную гонку.

У него есть все необходимое. Понятно, что показанные результаты сложно назвать хорошими, и теперь они ждут большего от Нико Хюлькенберга. Что сделано – то сделано».

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ральф продолжил: «С чего начинал Мик? В 2021-м у команды было два новичка и машина ниже среднего уровня. Понятно, что первый год вышел сложным. Потом он получил в напарники Магнуссена, у которого хотя бы можно было учиться. Мик учился очень быстро – а это единственное, что важно для молодого гонщика.

Безусловно, команда вправе не брать дебютантов. Но я не понимаю, зачем поступать с ними так [как Haas], когда все же решил посадить за руль. Да, новички попадают в аварии, вспомните того же Цуноду и других. Но они делают это, когда пробуют нащупать пределы, это нормально. Я сам побил машин на миллионы долларов».

Шумахер добавил, что его племяннику уход из Haas пойдет только на пользу: «Кто знает, может только к лучшему, что они расстались. Всегда важно, чтобы команда поддерживала тебя».

Пока неизвестно, чем Мик Шумахер будет заниматься дальше. Считается, что он может стать запасным гонщиком в Mercedes.