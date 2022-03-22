Метод бульдозера. Ральф Шумахер объяснил провал Aston Martin

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Дебютный сезон Aston Martin в Ф1 получился в 2021-м не особенно успешным, однако смена регламента дала команде возможность продвинуться вперед. После Гран При Бахрейна есть основания говорить, что эту возможность в Сильверстоуне не использовали: оба гонщика остались в первом сегменте квалификации, после чего Лэнс Стролл смог финишировать только 12-м, а Нико Хюлькенберг, который заменял приболевшего Себастьяна Феттеля, и вовсе остался 17-м и последним.

Известный эксперт Ральф Шумахер сравнил подход босса Aston Лоуренса Стролла с тем, что сам видел в команде Toyota в начале 2000-х. Тогда японцы не жалели денег на проект Формулы 1, но так и не смогли «купить» хоть одну победу из-за неверного подхода к организации работы.

Стролл-старший выстроил для команды новую базу и нанял 200 сотрудников, заявляя о целях через несколько лет бороться за победы и титулы.

Выступая в телевизионном журнале Motor & Sport, Шумахер отметил: «Машина, надо признать откровенно, вышла у них никудышной. Она позволяет на трассе все, что угодно – кроме того, что действительно нужно.

Но самое главное даже не в этом. Мне стало известно, что теперь хозяин команды участвует во всех брифингах и раздает указания, как именно следует действовать. Если так – все по-настоящему сложно.

Команда потерял нить. Они захотели достичь слишком многого слишком быстро. А в Формуле 1 это не работает. Здесь нельзя просто набрать уйму людей, взять кучу денег, сложить ее в горшочек и потрясти, чтобы получить что-то хорошее.

Команда пробует использовать метод бульдозера. Но в Toyota это не сработало».

Другой экс-пилот Ф1 Кристиан Даннер поддержал такую позицию: «До Aston Martin это была маленькая и эффективная команда [Force India / Racing Point].

Даже если ты делаешь серьезные инвестиции, это не значит, что результаты сразу вырастут. Сейчас проблема становится серьезной. А папа Стролл известен тем, что никогда не был особенно щепетилен в подобных ситуациях».