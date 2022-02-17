Meta Drivers: из метавселенной к реальным призам

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Web 3.0, NFT, метавсленная… слова, которые все чаще звучат вокруг нас, которые становятся все более значимыми в мире медиа. Тем сложнее разобраться в различиях многочисленных цифровых благ и продуктов, которые возникают повсеместно на основании технологий, пришедших к нам из мира криптовалют.

Вместе с тем, спорт высших достижений все больше привлекает внимание держателей проектов на основании блокчейн-технологии, которые увлечены как играми, так и благами реального мира. Виртуальная и реальная вселенные связаны многочисленными мостами. И хотя многие финансисты и инвесторы сейчас воспринимают NFT лишь как инструмент для спекулятивных возможностей, не стоит отрицать, что эти технологии могут быть полезны и для спортивных энтузиастов, которые тем самым получают возможность заполучить в свою коллекцию цифровые артефакты и использовать другие предоставляемые возможности.

Присоединяйтесь к аккаунту NFT Meta Drivers в Discords и выигрывайте подарки

Проект Meta Drivers запускается на этой неделе, чему предшествовала тщательная разработка. Он объединяет ДНК мира гонок с технологией NFT и позволяет выигрывать интересные призы.

Meta Drivers представляет из себя коллекцию из 6666 NFT-токенов с 3D моделями гонщиков, что стало возможным благодаря широкой поддержке этой вселенной со стороны Формулы 1 и команд. Это уникальные токены, которые можно не просто коллекционировать, но и использовать в эксклюзивных играх в метавселенной, начиная с июня этого года. Там участники смогут побороться за вполне материальные призы, представляющие интерес для любого энтузиаста автоспорта. Это рулевые колеса от Fanatec, готовые комплекты виртуальных кокпитов, VIP-места на трибунах реальных гонок, билеты куда стоят около 2 тысяч евро и много других приятных сюрпризов, которые ждут участников сообщества Meta Drivers.

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Выигрывайте призы даже не приобретая NFT

Проект Meta Drivers не ограничивается коллекционированием цифровых продуктов. У него много возможностей, о которых можно узнать в описании аккаунта в Discord. Просто присоединитесь к нему, и вы получите доступ к уникальному контенту, а также возможность выиграть призы, которые будут разыгрываться до 27 февраля. Так что самое время присоединиться.

С точки зрения зрелищности, проект на этом не останавливается. Перед создателями стояла цель собрать сообщество активных поклонников моторспорта, предоставить им новые возможности в метавселенной, и создать условия, при которых NFT захочется сохранять при себе на долгое время, а не спекулировать ими, чему будет способствовать возможность пользоваться своими NFT в рамках активностей, предлагаемых сообществом в виртуальном мире.

Очень реалистичное воплощение

Созданные на основании протокола Ethereum, образы Meta Drivers создают ощущение физического присутствия. Этот проект создавался для того, чтобы иметь влияние и на реальный мир, в том числе за счет сбора 100 тысяч долларов на благотворительность, которые будут потрачены на меры по повышению безопасности на дорогах, а также на финансирование выступлений молодых и талантливых пилотов в картинге.

Доступ к коллекции NFT Meta Drivers будет открыт в ближайшее время и доступен присоединившимся к аккаунту Discord. Там вы найдете уникальные визуализации, регулярно обновляемую информацию о цифровых продуктах, способах их использования на виртуальных и реальных мероприятиях, а также настоящие интервью с людьми из мира моторспорта.