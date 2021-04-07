Познакомиться с первой частью эксклюзивного интервью, которое Шарль Леклер дал нашим итальянским коллегам для читателей Motorsport.com, можно здесь.

Давай вернемся немного назад и вспомним развязку Гран При Австрии 2019 года. Тогда судьбу победы решила ваша острая дуэль с Максом Ферстаппеном. Действительно ли после того дня ты стал действовать на трассе более агрессивно?

Да. Отчасти потому, что после того уик-энда и подход судей поменялся – нам позволили заходить чуть дальше, чем прежде. Я считаю, что это хорошо для спорта, о чем сказал сразу после финиша той гонки, хотя и был очень расстроен ее исходом.

Я всегда считал, что если они дадут нам возможность бороться, ослабив запреты, то гонки станут более зрелищными. Но здесь необходимо постоянство в принятии решений, и с этим пока порядок.

С того момента мы можем быть уверены, что можем атаковать активнее в сражениях колесо в колесо без страха получить штраф. Я уже привык к этой новой ситуации.

Сейчас в Ф1 идут активные дебаты – одни считают, что спорт должен активнее адаптироваться к запросам публики, другие настаивают на ценности традиций и выступают против таких новинок, как спринтерские гонки. А какова твоя позиция?

Думаю, тут нужен компромисс. Взять те же спринтерские гонки – важно найти такое решение, которое устроит большую часть аудитории Формулы 1, а также нас, пилотов.

Из того, что я вижу, большая часть гонщиков склоняется к тому, что попробовать стоит. Действовать надо осторожно. Важно помнить, что без болельщиков мы никому не интересны. Потому действовать в интересах зрителей, как мне кажется, будет правильно.

Среди тех предложений, которые сейчас обсуждают FIA и Формула 1, есть и введение максимальной зарплаты для гонщиков. Что ты думаешь по этому поводу?

Это вопрос, который мы должны обсудить с другими гонщиками, а затем с FIA. У меня есть собственное мнение, но я предпочту высказать его в диалоге с федерацией. При этом хочу напомнить о том риске, которому мы подвергаемся на трассе.

Шарль Леклер на вершине подиума после победы в Гран При Италии 2019 года Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Ты начал свой четвертый сезон в Формуле 1. Что стало для тебя лучшим и худшим моментами за три прошедших года?

О самом замечательном моменте, я уверен, многие легко догадаются – это победа в Монце в 2019 году. Худшим я бы назвал этап в Монако в том же году, где в квалификации не смог пройти даже во второй сегмент, а в гонке сошел после аварии. Это был скверный уик-энд.

Помня о трудностях прошлого сезона, Ferrari попросила гонщиков набраться терпения в нынешнем сезоне. Насколько это сложно для пилота?

Это необходимое умение. К такому выводу я пришел по ходу своей карьеры – прежде у меня с этим все было не слишком здорово. Когда с техникой что-то идет не так, это можно исправить, но в Формуле 1 такое исправление требует времени. И потому в переходной фазе тебе требуется максимальная выдержка. Еще и потому, что спешить и злиться просто бессмысленно.

Думаю, ситуация прошлого года позволила мне стать мудрее. При этом, разумеется, мне не терпится вновь начать выигрывать гонки. Эта цель остается неизменной.

Два года назад, приходя в Ferrari, ты говорил о необходимости учиться работать с шинами. Удалось добиться прогресса в этом компоненте?

Каждый год составляю для себя в голове список того, в чем обязательно хочу стать лучше. И работа с шинами всегда занимает в этом списке одно из ведущих мест. Думаю, мне удалось прибавить в этом отношении, но предстоит трудиться и дальше. Это сложный вопрос, и каждый раз, садясь за руль, я понимаю, что он более многогранен, чем мне казалось до этого. Это касается и квалификационного режима, и гоночного. Конечно, речь о деталях, но ведь именно детали определяют результат.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Согласен ли ты, что Ferrari может стать одним из самых приятных сюрпризов нынешнего сезона?

Думаю, мы очень хорошо поработали. Но при этом всегда важно реально смотреть на вещи. Мы убеждены, что выложились по максимуму, но в Формуле 1 всегда нужно с осторожностью относиться к прогнозам, так как все определяется твоей формой в сравнении с соперниками.

Я бу не хотел спешить с выводами, пусть ответом станут итоги гонок.

Что бы ты выбрал: завершить нынешний сезон на третьем месте в чемпионате пилотов, но ни разу не победить – или же выиграть два Гран При и стать в классификации пятым?

(долгая пауза) …Третьим в чемпионате. Но это очень сложный вопрос. Наверное, как гонщику мне бы хотелось одержать больше побед, но я полагаю, что в интересах команды итоговая позицию более важна. Так что тут очень непросто сделать выбор.

Еще одно предположение. Финальная гонка сезона – и вы сражаетесь за титул с напарником. Ты позади, но видишь шанс для атаки Карлоса. Разумеется, сопряженный с риском. Твои действия?

Я попробую. Попробую, но… всегда надо учитывать, как много может потерять команда. Если из-за этого маневра есть риск свалиться в Кубке конструкторов с первого места на третье, то я очень серьезно все взвешу. Но как гонщик… да, буду атаковать.

Интервью Роберто Кинкеро, обозревателя Motorsport.com Италия